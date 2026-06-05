International

Tiraspolul promovează cetățenia rusă drept parte a unei „agende pozitive” pentru regiune

Comentează știrea
Tiraspolul promovează cetățenia rusă drept parte a unei „agende pozitive” pentru regiuneVitali Ignatiev / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Administrația separatistă de la Tiraspol prezintă procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană drept un element al unei „agende pozitive”, potrivit declarațiilor făcute de pretinsul ministru de externe al regiunii, Vitali Ignatiev, în fața așa-numiților deputați locali.

Subiectul este important pentru că vine la scurt timp după ce Federația Rusă a simplificat procedurile pentru obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii din stânga Nistrului, iar autoritățile separatiste susțin că zeci de mii de persoane s-au înscris deja pentru a beneficia de noul mecanism.

Ignatiev acuză Chișinăul de presiuni asupra regiunii

În intervenția sa, Ignatiev a reluat acuzațiile formulate în mod constant de administrația de la Tiraspol la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, Chișinăul ar fi „blocat procesul de negocieri internaționale, folosind metode ilegitime de presiune unilaterală”.

Cum justifică Nicușor Dan alegerea unui premier tehnocrat: „Politica este o meserie”
Cum justifică Nicușor Dan alegerea unui premier tehnocrat: „Politica este o meserie”
Rusificarea României. Cursuri în masă de limba rusă pentru muncitorii din marile fabrici
Rusificarea României. Cursuri în masă de limba rusă pentru muncitorii din marile fabrici

„Presiunea exercitată de Republica Moldova nu are nicio legătură cu legea, democrația sau abordările civilizate. Este o încercare deliberată de a strangula economic Transnistria și nu vizează rezolvarea conflictului, ci forțarea republicii să facă concesii politice prin sărăcirea poporului transnistrean”, a declarat Ignatiev.

Oficialul nerecunoscut a susținut, de asemenea, că administrația constituțională ar crea „condiții de viață insuportabile pentru transnistreni”, atribuind Chișinăului dificultățile economice și sociale cu care se confruntă regiunea.

Cetățenia rusă, inclusă în „agenda pozitivă” promovată de Tiraspol

După criticile adresate autorităților moldovene, Ignatiev a vorbit despre necesitatea consolidării instituțiilor și societății din regiune.

Acesta a afirmat că administrația separatistă încearcă să promoveze inclusiv măsurile adoptate recent de Moscova privind acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria.

„Este important nu doar să se contracareze amenințările, ci și să se formuleze o agendă pozitivă, atrăgând atenția asupra inițiativei Transnistriei privind pașii comuni pentru dezvoltarea economică, precum și asupra Decretului Președintelui Rusiei privind o procedură simplificată de primire a cetățeniei ruse de către rezidenții Republicii Transnistrene”, a declarat Ignatiev, potrivit pretinsului minister de externe de la Tiraspol.

Peste 36.000 de cereri, potrivit administrației separatiste

În ultima săptămână, reprezentanții administrației transnistrene au anunțat în repetate rânduri că peste 36.000 de locuitori ai regiunii ar fi solicitat cetățenia rusă prin procedura simplificată introdusă de Kremlin.

Pe 15 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a promulgat actul care facilitează obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru

Înregistrările pentru noua procedură au început pe 25 mai. O zi mai târziu, reprezentanții Ambasadei Rusiei au anunțat că aproximativ 20.000 de persoane figurau deja în sistemul electronic de programare.

La aproximativ o săptămână distanță, administrația de la Tiraspol a comunicat că numărul solicitărilor a depășit pragul de 36.000.

Chișinăul pune sub semnul întrebării cifrele prezentate

Autoritățile Republicii Moldova privesc cu scepticism datele comunicate de administrația separatistă.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat jurnaliștilor că, în opinia sa, cifrele prezentate de Tiraspol sunt „desenate”, sugerând că numărul real al solicitărilor ar putea fi diferit de cel anunțat public.

Tema cetățeniei ruse în regiunea transnistreană este urmărită atent atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de partenerii internaționali ai Republicii Moldova, în contextul tensiunilor regionale și al relațiilor dintre Moscova și regiunea separatistă.

Stiri calde

23:33 - Avertisment sumbru de la Londra. Rusia ar putea ataca NATO până în 2030

23:23 - Selecționerul Țării Galilor, marcat de amintirile cu Hagi: Românii ne-au frânt inimile

23:13 - Ce este și cum funcționează sistemul SCOMAR din Portul Constanța. Explicațiile MAI

23:01 - Daniel Zamfir susține că românii au plătit mai mult la credite: Băncile înșală prin ROBOR

22:50 - Volodimir Zelenski îl acuză direct pe Vladimir Putin după refuzul negocierilor: Alege în continuare războiul

22:41 - JD Vance, consideră „inacceptabilă” moartea tânărului din Marea Britanie

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale