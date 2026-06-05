Administrația separatistă de la Tiraspol prezintă procedura simplificată de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană drept un element al unei „agende pozitive”, potrivit declarațiilor făcute de pretinsul ministru de externe al regiunii, Vitali Ignatiev, în fața așa-numiților deputați locali.

Subiectul este important pentru că vine la scurt timp după ce Federația Rusă a simplificat procedurile pentru obținerea cetățeniei ruse de către locuitorii din stânga Nistrului, iar autoritățile separatiste susțin că zeci de mii de persoane s-au înscris deja pentru a beneficia de noul mecanism.

În intervenția sa, Ignatiev a reluat acuzațiile formulate în mod constant de administrația de la Tiraspol la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, Chișinăul ar fi „blocat procesul de negocieri internaționale, folosind metode ilegitime de presiune unilaterală”.

„Presiunea exercitată de Republica Moldova nu are nicio legătură cu legea, democrația sau abordările civilizate. Este o încercare deliberată de a strangula economic Transnistria și nu vizează rezolvarea conflictului, ci forțarea republicii să facă concesii politice prin sărăcirea poporului transnistrean”, a declarat Ignatiev.

Oficialul nerecunoscut a susținut, de asemenea, că administrația constituțională ar crea „condiții de viață insuportabile pentru transnistreni”, atribuind Chișinăului dificultățile economice și sociale cu care se confruntă regiunea.

După criticile adresate autorităților moldovene, Ignatiev a vorbit despre necesitatea consolidării instituțiilor și societății din regiune.

Acesta a afirmat că administrația separatistă încearcă să promoveze inclusiv măsurile adoptate recent de Moscova privind acordarea cetățeniei ruse locuitorilor din Transnistria.

„Este important nu doar să se contracareze amenințările, ci și să se formuleze o agendă pozitivă, atrăgând atenția asupra inițiativei Transnistriei privind pașii comuni pentru dezvoltarea economică, precum și asupra Decretului Președintelui Rusiei privind o procedură simplificată de primire a cetățeniei ruse de către rezidenții Republicii Transnistrene”, a declarat Ignatiev, potrivit pretinsului minister de externe de la Tiraspol.

În ultima săptămână, reprezentanții administrației transnistrene au anunțat în repetate rânduri că peste 36.000 de locuitori ai regiunii ar fi solicitat cetățenia rusă prin procedura simplificată introdusă de Kremlin.

Pe 15 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a promulgat actul care facilitează obținerea cetățeniei ruse pentru locuitorii regiunii transnistrene.

Înregistrările pentru noua procedură au început pe 25 mai. O zi mai târziu, reprezentanții Ambasadei Rusiei au anunțat că aproximativ 20.000 de persoane figurau deja în sistemul electronic de programare.

La aproximativ o săptămână distanță, administrația de la Tiraspol a comunicat că numărul solicitărilor a depășit pragul de 36.000.

Autoritățile Republicii Moldova privesc cu scepticism datele comunicate de administrația separatistă.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat jurnaliștilor că, în opinia sa, cifrele prezentate de Tiraspol sunt „desenate”, sugerând că numărul real al solicitărilor ar putea fi diferit de cel anunțat public.

Tema cetățeniei ruse în regiunea transnistreană este urmărită atent atât de autoritățile de la Chișinău, cât și de partenerii internaționali ai Republicii Moldova, în contextul tensiunilor regionale și al relațiilor dintre Moscova și regiunea separatistă.