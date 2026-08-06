Tensiunile diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă ating noi cote critice în urma incidentelor repetate privind violarea spațiului aerian. Reprezentanții Ministerului rus de Externe critică dur reacțiile oficialilor de la Chișinău și cataloghează avertismentele referitoare la securitatea regională drept tentative de manipulare a opiniei publice.

Declarațiile vin la scurt timp după ce pe teritoriul Republicii Moldova au fost descoperite din nou resturi ale unei drone folosite în conflictul din Ucraina.

Reprezentanții Diplomaticei de la Moscova susțin că avertismentele lansate de autoritățile moldovenești nu reflectă amenințări reale, ci reprezintă o strategie politică internă.

„În Moldova, autorităţile continuă să urmeze cursul antirus impus de Occident, agăţându-se stângaci de tema unei «ameninţări ruse» inexistente. Pentru a distrage atenţia populaţiei de la propriile iniţiative antipopulare şi de la problemele sociale, se recurge la aşa-numita isterie legată de drone, chiar şi în ţările vecine”, a declarat Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului de comunicare din MAE, citat de TASS.

Oficialul își exprimă totodată nemulțumirea față de poziția fermă adoptată de președintele Maia Sandu, care a condamnat public incursiunile aeriene neautorizate care afectează statele din regiune.

„Săptămâna trecută, preşedinta Moldovei, Maia Sandu, a condamnat încălcarea spaţiului aerian al României şi al Poloniei de drone şi rachete de origine pretins rusă şi a declarat că, atât timp cât agresiunea Moscovei continuă, nimeni din Europa nu se află în deplină siguranţă”, a subliniat Fadeev.

Diplomația rusă susține că abordarea strategică a Chișinăului riscă să afecteze stabilitatea internă a țării și că îndepărtarea de neutralitate creează riscuri suplimentare pentru cetățeni.

„Tocmai acţiunile autorităţilor oficiale de la Chişinău, menite să îndepărteze ţara de statutul neutru al republicii, subminează securitatea ţării şi constituie principala sursă de ameninţări pentru propriul popor, pentru propria populaţie”, a declarat Aleksei Fadeev.

Moscova avansează ideea că orientarea externă promovată de actuala administrație nu corespunde în întregime voinței populației și invocă un presupus rol pe care marile puteri occidentale îl atribuie regiunii.

„Populaţia ţării, spre deosebire de regimul marionetă, înţelege că, sub pretextul integrării europene, în loc de colţişorul mult visat în «grădina paradisiacă» înfloritoare a Europei, Moldovei i se rezervă, la fel ca Ucrainei, rolul de pion de consum în jocurile geopolitice. Nu este de mirare că societatea moldovenească se opune cu fermitate implicării ţării în aventurile militariste ale Occidentului”, a afirmat Fadeev preluând retorica sarcastică pe care o foloseşte de obicei şefa sa, Maria Zaharova.

Reprezentantul rus a insistat asupra existenței unor legături culturale durabile între cele două popoare, susținând că o parte semnificativă a societății dorește menținerea unor relații strânse cu Moscova.

„În ciuda eforturilor rusofobe ale autorităţilor, poporul moldovean rămâne hotărât să consolideze legăturile de prietenie cu Rusia, să apere unitatea istorică şi culturală, precum şi să utilizeze limba rusă şi să beneficieze de o educaţie de specialitate în această limbă”, a subliniat el.

Punctul de vedere transmis de reprezentantul rus aduce în discuție și modul în care este reflectată perioada sovietică în discursul public de la Chișinău.

„De mai mulţi ani, autorităţile oficiale de la Chişinău încearcă să prezinte apartenenţa Moldovei la Uniunea Sovietică ca pe o perioadă de ocupaţie şi teroare şi, în acelaşi timp, trec în mod conştient sub tăcere faptul că Moldova sovietică a cunoscut o perioadă de înflorire fără precedent, folosindu-se totodată de realizările acelei perioade istorice, întrucât actualele autorităţi moldoveneşti nu se pot lăuda cu propriile succese”, a afirmat diplomatul, reluând, de asemenea, un narativ folosit frecvent de propaganda ministerului condus de peste două decenii de Serghei Lavrov, cel mai longeviv ministru din Rusia postsovietică.