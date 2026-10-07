Republica Moldova. Atacurile cu drone și proiectile din apropierea frontierei Republicii Moldova determină autoritățile să regândească modul în care sunt organizate punctele de trecere. Polițiștii de frontieră moldoveni care activează în punctele comune de control de pe teritoriul Ucrainei ar putea fi retrași în Republica Moldova. De asemenea, în punctele de trecere vor fi amenajate spații speciale unde angajații și călătorii să se poată adăposti în cazul unor atacuri.

Măsurile sunt analizate după mai multe incidente produse în apropierea frontierei moldo-ucrainene, inclusiv unul în care un polițist de frontieră din Republica Moldova a fost rănit.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat după ședința Guvernului din 7 octombrie că autoritățile încearcă să asigure tuturor punctelor de trecere mijloacele necesare pentru protejarea oamenilor.

O atenție deosebită este acordată punctelor comune de trecere și control aflate pe teritoriul Ucrainei, unde riscul este mai mare din cauza atacurilor asupra infrastructurii ucrainene.

„Încercăm să asigurăm tuturor punctelor de trecere a frontierei mijloacele necesare de protecție, în special celor care se află pe teritoriul Ucrainei. Este pusă în discuție retragerea și a altor angajați de-ai noștri din punctele de trecere și control comun de pe teritoriul Ucrainei în Republica Moldova”, a declarat Daniella Misail-Nichitin.

Retragerea ar viza, astfel, angajații moldoveni care își desfășoară activitatea în punctele comune de control situate pe teritoriul ucrainean.

Autoritățile pregătesc și o altă măsură: amenajarea unor spații de protecție în punctele de trecere a frontierei.

Acestea ar urma să poată fi folosite atât de angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal, cât și de persoanele care se află în acel moment în punctul de trecere, în cazul unui pericol.

„Vor fi luate și măsuri suplimentare. Se lucrează la amenajarea spațiilor de protecție, astfel încât, la nevoie, angajații Poliției de Frontieră, ai Serviciului Vamal, precum și cetățenii aflați în punctele de trecere a frontierei să poată fi adăpostiți în condiții de siguranță”, a precizat șefa MAI.

Măsura vine în contextul în care punctele de trecere a frontierei se află în zone în care oamenii pot fi expuși unor riscuri generate de atacurile asupra infrastructurii din Ucraina.

Necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a devenit evidentă după incidentul produs la începutul acestei luni în apropierea punctului de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe.

Pe 5 octombrie, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene, un proiectil a căzut în apropierea punctului de trecere. Un polițist de frontieră din Republica Moldova a fost rănit.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, proiectilul a ricoșat după ce a lovit solul și a ajuns într-un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei.

Daniella Misail-Nichitin a dat asigurări că polițistul rănit primește îngrijirile medicale necesare și că starea acestuia este în afara oricărui pericol.

Un incident grav s-a produs și în noaptea de 9 septembrie, când un atac cu drone a vizat punctul de trecere Starokazacie din Ucraina.

Doi cetățeni ucraineni au fost uciși, iar alte trei persoane au fost rănite, printre care și un cetățean al Republicii Moldova. Atacul a afectat inclusiv un autocar.

Seria de incidente determină autoritățile de la Chișinău să analizeze măsuri suplimentare pentru protejarea personalului și a persoanelor care traversează frontiera.

De la începutul războiului din Ucraina, peste 90 de drone și rachete au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate de autorități.

Unele dintre acestea au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova și au explodat, provocând pagube materiale.

Cel mai recent atac masiv menționat de autorități a avut loc pe 3 octombrie, când șase aparate de zbor au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova și au provocat explozii în patru raioane.

În acest context, autoritățile de la Chișinău au reacționat diplomatic de mai multe ori. Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în repetate rânduri la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-au fost înmânate note de protest.