Radu Miruță răspunde acuzațiilor privind cerealele ucrainene

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis că nu există nicio decizie la nivelul CFR Infrastructură, Carpatica Feroviar sau al Portului Constanța prin care trenurile care transportă cereale din alte state să fie prioritizate în detrimentul celor românești. Potrivit datelor prezentate de acesta, în septembrie au intrat în Portul Constanța 300 de garnituri, dintre care 49 transportau cereale din Ucraina, adică 16,3% din total.

„Nu există vreo decizie la nivelul CFR infrastructură, Carpatica Feroviar, ori în Portul Constanţa care să prioritizeze trenurile cu cerealele altor state în defavoarea celor româneşti. Există multă emoţie pe subiectul transportului cerealelor şi adesea sunt discutate cifre neadevărate. Pentru că înţeleg îngrijorările fermierilor români, am cerut un raport detaliat, astfel încât să mă asigur că, pe infrastructura feroviară din România, statul nu le pune piedici agricultorilor”, transmite ministrul interimar al Transporturilor pe Facebook.

Radu Miruță afirmă că datele din luna septembrie arată că în Portul Constanța au ajuns 300 de garnituri de tren. Dintre acestea, 49 au transportat cereale provenite din Ucraina, ceea ce reprezintă 16,3% din total.

„Aceste 49 de trenuri includ şi situaţiile în care cerealelor li s-ar fi schimbat originea prin transbordare pe teritoriul naţional. În lunile precedente, procentajul a fost mult mai mic”, mai afirmă Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai anunțat că infrastructura feroviară din România nu este în prezent saturată.

Potrivit acestuia, există încă loc pentru o creștere suplimentară a traficului de aproximativ 20%.

Radu Miruță a anunțat și finalizarea unui ordin de ministru care urmărește să introducă reguli mai clare în programarea operațiunilor de încărcare și descărcare a cerealelor.

„Pentru a-i ajuta pe agricultorii din România care au reclamat o serie de dificultăţi, aşa cum am promis la întâlnirea de luni, astăzi este gata ordinul de ministru prin care punem mai multă ordine în programarea încărcărilor şi descărcărilor. Va fi publicat în transparenţă decizională. Mai multă ordine înseamnă reguli clare şi mai puţine posibilităţi pentru „băgatul în faţă” către Portul Constanţa”, spune Radu Miruţă.

Cu o zi înainte, ministrul interimar al Transporturilor afirma că problemele semnalate de fermieri în legătură cu transportul cerealelor prin Portul Constanța nu sunt provocate de lipsa capacității, ci de lipsa programărilor și a coordonării.

El anunța atunci că s-a decis emiterea unui ordin de ministru astfel încât întreaga operațiune să fie programată și coordonată în funcție de capacitatea navelor din Portul Constanța.

Scopul este ca vagoanele de tren și TIR-urile să nu mai rămână încărcate în triaje și parcări și să nu mai fie folosite, practic, ca depozite mobile de cereale.

„Vagoanele de tren şi TIR-urile nu mai stau încărcate prin triaje şi parcări, devenind depozite de cereale mobile. Dispare mica înţelegere despre cine iese din coadă şi intră înainte la încărcat”, a transmis Miruţă.