Presa spaniolă scrie despre noua etapă din viața Simonei Halep, după retragerea din tenis, și despre dorința fostei lidere mondiale de a se îndepărta de expunerea publică. Sportiva română spune că își dorește să își construiască viața în afara presiunii și judecăților constante.

Publicația spaniolă Marca relatează că Simona Halep a vorbit despre viața de după tenis în cadrul evenimentului „Sports Festival x 30:0”. Fosta jucătoare de tenis s-a retras din activitate în februarie 2025, la vârsta de 33 de ani, iar acum vorbește despre schimbările pe care le-a adus această decizie.

Interviul este prezentat sub titlul „Mă simt eliberată”, iar Halep vorbește despre dorința de a avea o viață mai puțin expusă public și despre nevoia de a nu mai fi permanent în atenția celor din jur.

„Mulți ani am aparținut tuturor, iar acum a venit momentul să îmi aparțin mie. Vreau să îmi întemeiez o familie așa cum îmi doresc și să trăiesc liber, fără judecăți constante, mai ales pentru că au apărut nenumărate articole și opinii despre mine și încă apar”, a declarat Simona Halep, potrivit publicației spaniole.

Marca relatează și declarațiile în care fostul lider mondial vorbește despre felul în care a fost percepută în timpul carierei și despre dorința de a se desprinde de imaginea publică asociată sportului de performanță.

„Mi-ar plăcea foarte mult să nu mai fiu un obiect de consum public, să îmi permit să îmi trăiesc propria viață și să îi fac pe oameni să înțeleagă că sportiva Simona Halep și-a încheiat parcursul în sport”, a spus românca.

Halep a transmis că, după retragerea din tenis, își dorește să fie privită pur și simplu ca o persoană obișnuită. „Acum voi fi o persoană normală, ca toți ceilalți”, a declarat ea.

Presa spaniolă notează că Simona Halep își dorește să își construiască o nouă viață alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, cu 24 de ani mai în vârstă decât ea. Înainte, sportiva a fost căsătorită cu omul de afaceri Toni Iuruc.

Retragerea din tenis a venit după o perioadă dificilă din cariera sa, începută după participarea la US Open 2022. Halep a primit inițial o suspendare de patru ani în urma unui test antidoping pozitiv pentru roxadustat. Sportiva a susținut că substanța a ajuns în organism prin intermediul unui supliment alimentar contaminat.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus sancțiunea la nouă luni, iar Halep a revenit în competiții după 568 de zile. Potrivit relatării Marca, românca nu a mai reușit însă să revină la nivelul avut înaintea suspendării și a decis, în cele din urmă, să se retragă.