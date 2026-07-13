Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu au fost prezenți la finala turneului de la Wimbledon. Cei doi au urmărit meciul din Loja Regală, în apropierea Prințesei de Wales, Kate Middleton, iar ulterior fosta campioană și-a exprimat opinia legată de competiție.

La scurt timp după încheierea finalei, Simona Halep a împărtășit pe Instagram gândurile sale despre revenirea la Wimbledon, turneul unde a cucerit trofeul în 2019.

„Mulțumesc, Wimbledon, pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici ca membru este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris ea, pe Instagram.

Postarea ei a atras un val de aprecieri și comentarii.

Prezența în Loja Regală a avut o semnificație aparte pentru fosta lideră mondială, care revine astfel la turneul ce i-a adus unul dintre cele mai importante trofee ale carierei.

Apariția de la Wimbledon este prima în care Simona Halep și Dorin Mateiu se afișează împreună la un eveniment de asemenea amploare.

Cei doi au intrat în atenția publicului în urmă cu câteva săptămâni, după ce au fost fotografiați în vacanță, în Mykonos, Grecia. De atunci, imaginile au alimentat numeroase speculații privind relația dintre ei.

Dorin-Mirel Mateiu, în vârstă de 59 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. Originar din Alba Iulia, și-a construit afacerile în industria cărnii și a preparatelor din carne, iar de-a lungul timpului a fost supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”.

Viața personală a Simonei Halep a rămas în atenția publicului după divorțul de Toni Iuruc. Cei doi s-au căsătorit în 2021, însă mariajul s-a încheiat după opt luni, înainte ca ceremonia religioasă și petrecerea programate la Cazinoul din Sinaia să mai aibă loc. De atunci, fosta campioană a preferat să își țină viața privată departe de lumina reflectoarelor.

Wimbledon ocupă un loc aparte în cariera Simonei Halep. În 2019, românca a câștigat titlul după o finală memorabilă disputată împotriva Serenei Williams, performanță considerată una dintre cele mai importante din istoria tenisului românesc.