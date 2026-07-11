Tenisul mondial are o nouă campioană de Grand Slam. Jucătoarea cehă Linda Noskova a reușit să cucerească trofeul suprem la Wimbledon, bifând astfel primul titlu de Mare Șlem din palmaresul său. În marea finală disputată sâmbătă la All England Club, Noskova a trecut de compatrioata sa, Karolina Muchova, la capătul unui meci intens, încheiat cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3.

La doar 21 de ani, Noskova, aflată pe locul 12 în ierarhia mondială înaintea turneului, s-a aflat la prima sa prezență într-o finală de o asemenea anvergură. De cealaltă parte, Muchova, în vârstă de 29 de ani și ocupantă a poziției a noua în clasamentul WTA, a ratat din nou șansa de a-și trece în cont un titlu major, după ce a pierdut și finala de la Roland Garros din sezonul 2023.

Succesul obținut de Linda Noskova confirmă perioada excelentă pe care o traversează tenisul feminin din Cehia. Ea devine a treia reprezentantă a acestei țări care reușește să se impună pe iarba londoneză în ultimele patru sezoane, continuând tradiția începută de Marketa Vondrousova în anul 2023 și preluată de Barbora Krejcikova în 2024. Datorită punctelor acumulate pe parcursul celor două săptămâni de concurs, Linda Noskova va înregistra un salt important în ierarhia mondială, urmând să ocupe începând de luni locul al șaptelea, aceasta fiind cea mai bună clasare din întreaga sa carieră.

Atenția iubitorilor de tenis se îndreaptă acum către ultimul act al competiției masculine de la Wimbledon. Finala de duminică promite un spectacol de cel mai înalt nivel, urmând să îi pună față în față pe italianul Jannik Sinner, actualul lider mondial și deținătorul en-titre al trofeului, și pe germanul Alexander Zverev.