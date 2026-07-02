Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent pe iarba londoneză. Sportiva noastră a reușit o calificare fără mari emoții în runda a treia a turneului de la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Mare Șlem al sezonului. Reprezentanta României a trecut în două seturi de australianca Kimberly Birrell, la capătul unui meci pe care l-a controlat de la un capăt la altul, scor final 6-3, 6-4.

Sorana Cîrstea, aflată la vârsta de 36 de ani și ocupând poziția 18 în clasamentul mondial, a pornit în această confruntare din postura de favorită numărul 17. Statutul din teren s-a reflectat rapid și pe tabelul de marcaj, românca având nevoie de doar o oră și 12 minute de joc efectiv pentru a-și adjudeca victoria în fața sportivei din Australia, în vârstă de 28 de ani, clasată pe locul 72 WTA.

Eficiența la serviciu a fost una dintre armele principale ale jucătoarei noastre în partida de joi. Sorana Cîrstea a reușit să pună în teren nu mai puțin de 6 ași. Deși adversara sa a adunat mai multe lovituri direct câștigătoare, raportul fiind de 16-18 în favoarea australiencei, cheia succesului a stat în gestionarea momentelor tensionate și în acuratețe. Românca a demonstrat o maturitate tactică deosebită, comițând mult mai puține erori neforțate comparativ cu rivala sa, statistica finală indicând un raport de 9-21.

Istoricul întâlnirilor directe arăta deja un avantaj moral pentru sportiva din Târgoviște. Singura confruntare precedentă dintre cele două jucătoare fusese câștigată tot de Cîrstea, în sezonul 2023, când s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2 în runda inaugurală a turneului de la Indian Wells.

Pe lângă satisfacția sportivă și accederea în săptămâna a doua a turneului de la All England Club, succesul îi aduce româncei și recompense financiare și de clasament importante. Pentru prezența în turul al treilea, Cîrstea și-a asigurat un cec în valoare de 185.000 de lire sterline, precum și 130 de puncte în ierarhia WTA.

Misiunea Soranei Cîrstea la turneul major de pe iarbă va continua în compania unei adversare de calibru. În faza următoare a competiției, ea va da piept cu sportiva care va ieși învingătoare din duelul ce le pune față în față pe cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul nouă, și columbianca Maria Camila Osorio.