Revenirea jucătoarei american Serena Williams în proba de simplu la Wimbledon s-a încheiat încă din primul tur, potrivit Yahoo Sports.

Fosta lideră mondială a fost eliminată de australianca Mayei Joint, în vârstă de 20 de ani, într-un meci disputat pe Terenul Central al celebrului turneu londonez. La finalul confruntării, americanca a refuzat să participe la conferința oficială de presă, alegând să transmită doar un scurt mesaj.

Serena Williams, ajunsă la 44 de ani, a disputat primul său meci oficial de simplu după o pauză de patru ani, însă aventura de la Wimbledon s-a încheiat rapid. Americanca a fost învinsă în trei seturi, 3-6, 7-6(6), 3-6, de Mayei Joint, una dintre tinerele jucătoare aflate în ascensiune în circuitul WTA.

După înfrângere, fosta campioană nu a oferit explicații privind evoluția sa și nu a răspuns întrebărilor jurnaliștilor, absentând de la conferința de presă. În schimb, Serena Williams a transmis un mesaj scurt, în care a vorbit despre emoțiile revenirii pe iarba londoneză.

„A fost minunat să fiu din nou la Wimbledon. Nu mă așteptam niciodată să fiu aici. Atmosfera a fost uimitoare. Ieșirea a fost uimitoare. Cu siguranță m-am bucurat de moment, mi-a fost dor de el”, a transmis Serena Williams.

Actuala ediție a turneului de la Wimbledon a început pe 29 iunie și se va încheia pe 12 iulie. Participarea Serenei a fost posibilă după ce organizatorii i-au acordat un wild card, profitând de ultima invitație specială rămasă disponibilă pe tabloul principal.

Câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam, Serena Williams nu mai disputase un meci de simplu din US Open 2022. Revenirea sa a fost anticipată după ce, în luna iunie, a reapărut în circuit, evoluând în proba de dublu alături de sora sa, Venus Williams, în vârstă de 46 de ani.

În săptămânile premergătoare turneului, americanca s-a arătat rezervată în privința unei reveniri oficiale la simplu. În timpul evenimentelor și conferințelor de presă organizate la Londra și Berlin, Serena evita să ofere un răspuns clar.

„Nu știu încă dacă voi juca la Wimbledon”, declara fostul lider mondial înainte de startul competiției.

Invitația primită pentru tabloul principal i-a oferit șansa unei reveniri spectaculoase într-un turneu pe care l-a câștigat de șapte ori, Wimbledon rămânând locul unde Serena Williams a scris unele dintre cele mai importante pagini din cariera sa. În plus, organizatorii i-au adresat o invitație și pentru proba de dublu, unde ar putea face din nou pereche cu Venus Williams, într-una dintre cele mai emblematice colaborări din istoria tenisului feminin.