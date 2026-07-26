Încă un ofițer superior al teroriștilor Hamas, eliminat de Israel

Un atac aerian israelian a eliminat încă un ofițer superior al serviciului de securitate internă palestinian, condus de teroriștii Hamas, în Fâșia Gaza, împreună cu un asociat al acestuia, potrivit ABC.

Colonelul Wael El-Ledawi, șeful serviciului din centrul Gazei, și maiorul Ramez Abu Zraiq, au fost amândoi uciși în atac în timp ce călătoreau într-un vehicul prin Deir Al-Balah, în centrul Gazei.

Armata israeliană a confirmat că a efectuat un atac împotriva unui terorist Hamas, dar nu a confirmat alte detalii.

Cele două decese au fost confirmate de medici și oficiali ai poliției din Fâșia Gaza.

Zeci de membri ai forțelor de poliție conduse de gruparea teroristă Hamas au fost eliminați de forțele israeliene în ultimele luni, inclusiv înalți oficiali.

Israelul a explicat că aceștia sunt, de fapt, membri ai aripii armate a grupării teroriste Hamas, care reprezentau amenințări la adresa Israelului și a forțelor sale din Fâșia Gaza.

Încetinirea focului în războiul antiterorist dus de Israel în Fâșia Gaza, după masacrul asupra civililor comis de teroriștii palestinieni pe 7 octombrie 2023, a oprit luptele la scară largă, dar nu a pus capăt atacurilor israeliene care au loc aproape zilnic, se plânge gruparea teroristă Hamas.

De la începutul războiului, Israelul a reușit să-i elimine pe majortatea celor aflați la conducerea grupării teroriste Hamas în momentul în care au avut loc atacurile. Printre cei eliminați s-au numărat Mohammed Deif, comandantul suprem al aripii militare al-Qassam, Ismail Haniyeh, șeful politic al grupării teroriste, și Yahya Sinwar, cel care a plănuit masacrul.

Reamintim că masacrul din 7 octombrie 2023, comis de teroriștii Hamas și alte grupări palestiniene din Fâșia Gaza, s-a soldat cu aproape 1.200 de morți, majoritatea civili, cu luarea a 251 de ostatici, și cu numeroase violuri, mutilări și profanări de cadavre în Israel. Atacul este considerat cel mai sângeros eveniment din istoria modernă a Israelului și cea mai mortală zi pentru evrei de la Holocaust.