Serena Williams revine în tenis cu un wild card pentru Wimbledon

Organizatorii turneului de la Wimbledon i-au acordat un wild card legendarei jucătoare de tenis Serena Williams, deschizând astfel posibilitatea unei reveniri spectaculoase în proba de simplu, pe iarba londoneză unde a scris unele dintre cele mai importante pagini ale carierei sale.

Decizia vine în contextul în care organizatorii mai aveau o invitație specială disponibilă, iar aceasta a fost direcționată către americanca în vârstă de 44 de ani, câștigătoare a 23 de titluri de Grand Slam.

Williams a revenit recent în atenția publicului după ce a jucat din nou în circuit în luna iunie, evoluând la dublu alături de sora sa, Venus Williams, în vârstă de 46 de ani.

Serena nu a mai evoluat într-un meci de simplu de la US Open 2022, însă revenirea sa pe teren a alimentat speculațiile privind o posibilă ultimă apariție pe marile scene ale tenisului mondial.

În ultimele săptămâni, sportiva a fost rezervată în declarații, evitând să confirme dacă va participa sau nu la Wimbledon, deși a participat la evenimente și conferințe de presă la Londra și Berlin.

„Nu știu încă dacă voi juca la Wimbledon”, a fost mesajul transmis de fostul lider mondial, care a lăsat ușa deschisă pentru o decizie de ultim moment.

Prin acordarea acestui wild card, organizatorii îi oferă practic șansa de a reveni direct în competiția de simplu, fără a trece prin calificări, într-un turneu unde a câștigat de șapte ori și unde este considerată una dintre cele mai dominante jucătoare din istorie.

În plus, Serena Williams a fost deja invitată să participe și în proba de dublu, unde ar urma să facă echipă cu sora sa Venus, continuând astfel una dintre cele mai emblematice colaborări din tenisul feminin.

Posibila revenire a Serenei la Wimbledon este privită ca un moment cu puternic impact simbolic pentru sportul mondial, indiferent de rezultatul sportiv. Prezența ei ar readuce în prim-plan una dintre cele mai influente figuri ale tenisului modern, într-un turneu care i-a definit cariera și i-a consolidat statutul de legendă.