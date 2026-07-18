Ilie Năstase se identifică pentru totdeauna cu tenisul masculin mondial. Jucătorul activ, expresiv, vulcanic, care lovește mingea cu racheta sfidând vântul. Jucătorul care în plin național-comunism purta plete spre groaza trepădușilor ceaușiști care ordonaseră: „Toarșu vrea fără mustață și fără plete”! Poate că de aceea, coechipierul lui Năstase a fost Ion Țiriac, celebru pentru mustața lui.

Ilie Năstase s-a născut la București în data de 19 iulie 1946. Tatăl său era din Râmnicu Sărat, iar mama sa era din Chișinău. Tatăl a cunoscut-o pe mama sa în timp ce el lucra la Banca Națională a României în Chișinău. În 1926, acum un secol, părinții lui Ilie Năstase s-au căsătorit. Au avut 2 băieți și 3 fete în perioada 1927-1944. Primul născut al familiei decedează în 1934.

În 1944, familia stabilită la Chișinău pleacă din Basarabia și se refugiază la Râmnicu Sărat. De acolo, tatăl lui Ilie Năstase vine la București unde se reangajează la BNR. Ilie Năstase a fost ultimul născut în 1946. Tatăl se ocupa și de îngrijirea complexului sportiv de la BNR, actuala stradă Dr. Staicovici din București, Sector 5, la numărul 42. Aici, micul Ilie se juca pe teren, asista la antrenamente, apoi, ca adolescent a devenit copil de mingi. Un frate al său, mai mare, Constantin, născut în 1934, chia va face tenis de performanță. Așa că micul Ilie, „Nasty” cum va rămâne el în memoria publicului mondial iubitor de tenis, a ales zeul tenis.

Ilie Năstase a fost Numărul 1 ATP în 1972-1973. Deși a câștigat 83 de titluri, ATP i-a înregistrat doar 58. A câștigat turneele individuale de la US Open în 1972 și de la Roland Garros în 1973. În 1972 și 1976 ajunge în finala de la Wimbledon, dar este învins de Stanley Smith și Bjon Borg.

La dublu, a triumfat la Roland Garros în 1970, Wimbledon în 1973, US Open în 1975. A fost triumfător de patru ori în Turnelul Campionilor în edițiile din 1971, 1972, 1973 și 1975. A disputat la categoria meciuri în Cupa Davis, un număr de 146 partide la simplu și dublu, timp de 18 ani. A câștigat 109 partide de Cupa Davis.

Alături de Ion Țiriac, tenisman de talie mondială și astăzi, celebru om de afaceri, Ilie Năstase a disputat trei finale de Cupa Davis, în anii 1969, 1971 și 1972. România a fost învinsă de echipa SUA în toate finalele. Pentru rezultatele sale din arena sportivă, Ilie Năstase a fost nominalizat de patru ori la titlul de „Sportivul anului” în 1969,1972, 1973,1974.

Ilie Năstase a slujit tenisul. A devenit ofițer al Armatei Române, urcând până la gradul de general maior cu două stele la 1 decembrie 2008. A fost în 1994, căpitan nejucător al Echipei de Cupa Davis. Din 1997, a fost până în 12 februarie 2008, Președintele Federației Române de Tenis. În 2005, „Tennis Magazine” l-a nominalizat pe locul 28 în „Top 40” al celor mai importanți jucători de tenis din perioada 1965-2005.

Numele de „Nasty” (Răutăciosul) i-a fost acordat de presa mondială de limba engleză pentru că, de multe ori, făcea glume, avea un stil mai dur de joc sau se enerva foarte repede. Ilie Năstase a contestat de multe ori deciziile arbitrilor. A rămas toată viața un cavaler, un „lord” al tenisului mondial. A scris mai multe cărți, inclusiv o autobiografie. S-a realizat și un film documentar, inspirat de performanțele sale sportive, numit, cum altfel, „Nasty”, în 2024. Realizatori au fost Tudor Giurgiu și Cristian Pascariu.

La Mulți Ani, Ilie Năstase! Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru tenisul românesc de mare performanță.