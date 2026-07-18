Fostul campion K-1 Daniel Ghiță a criticat public inițiativa legislativă prin care anul 2027 ar urma să fie declarat „Anul Ilie Năstase”, susținând că un astfel de proiect ar putea genera cheltuieli importante din bani publici.

Reacția sa vine după ce parlamentari AUR au depus o propunere legislativă în acest sens.

Ghiță a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care contestă atât oportunitatea proiectului, cât și beneficiile financiare de care, potrivit afirmațiilor sale, se bucură fostul mare tenismen.

Declarațiile reprezintă opinia fostului sportiv și nu sunt însoțite de documente oficiale care să confirme toate cifrele invocate.

În mesajul publicat pe Facebook, Daniel Ghiță afirmă că dedicarea unui an întreg lui Ilie Năstase ar putea presupune organizarea de evenimente, spectacole și alte acțiuni finanțate de stat, fără un plafon clar al cheltuielilor.

„Anul viitor este anul Ilie Năstase! George Simion cu AUR au inițiat legea «Ilie Năstase», dar, la fel, fără plafon financiar! O să fie iar monezi de aur, petreceri, show, ca doar plătesc românii. Tăiem de la bolnavii de cancer, dar avem bani pentru show”, a scris fostul campion.

Acesta a făcut referire și la precedentul creat prin declararea unui an dedicat Nadiei Comăneci, sugerând că astfel de inițiative pot implica alocări consistente de fonduri publice.

În aceeași postare, Daniel Ghiță susține că Ilie Năstase ar încasa lunar aproximativ 3.400 de euro reprezentând renta viageră și încă 3.400 de euro dintr-o pensie a Ministerului Afacerilor Interne, însumând aproximativ 6.800 de euro pe lună.

De asemenea, fostul sportiv afirmă că Ilie Năstase a beneficiat în trecut de o locuință în cartierul Primăverii și de administrarea unei baze sportive.

Aceste afirmații fac parte din mesajul public al lui Daniel Ghiță. Până în prezent, nu au fost prezentate documente oficiale care să confirme toate informațiile și valorile menționate în postare.

Mesajul fostului campion depășește subiectul dedicării anului 2027 lui Ilie Năstase și vizează, în ansamblu, finanțarea sportului din România.

Daniel Ghiță susține că este nevoie de un audit privind modul în care sunt gestionate fondurile publice destinate sportului și acuză existența unor cheltuieli care, în opinia sa, nu contribuie la dezvoltarea sportivilor.

„Am cerut cel mai mare audit din istoria României și vă arăt negru pe alb corupția și modul cum se cheltuiesc banii publici ai românilor. Nu sunt bani pentru sportivi? Sunt, dar nu ajung la sportivi”, a transmis acesta.

Propunerea privind declararea anului 2027 drept „Anul Ilie Năstase” se află în procedură parlamentară și trebuie să parcurgă toate etapele legislative înainte de a putea produce efecte.

Până în acest moment, Ilie Năstase și inițiatorii proiectului nu au oferit un răspuns public la criticile formulate de Daniel Ghiță.