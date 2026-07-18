Pact pentru Salvarea României. Inițiativa radicală a deputatului AUR Mohammad Murad

În fața impasului politic și a dezastrului economic care amenință România, omul de afaceri și deputat AUR, Mohammad Murad propune o soluție extremă, dincolo de jocurile de putere ale partidelor: un „Pact pentru România”, inspirat din momente istorice precum Pactul de la Snagov.

Prezent la podcastul „Contrapunct”, Mohammad Murad i-a expus jurnalistului EVZ, Dan Andronic, viziunea sa asupra ieșirii din criză. El consideră că actuala clasă politică, indiferent de culoare, și-a demonstrat epuizarea resurselor și lipsa totală de competență în managementul macroeconomic.

Soluția: o masă rotundă la care politicienii să facă un pas în spate, lăsând experții să dicteze viitorul, elaborând un pact adoptat de toată societatea.

„Să vină niște instituții foarte importante, cum ar fi Banca Națională, Camera de Comerț, ASE-ul, sindicatele, patronatele, presa... Să vină cu un așa-numit proiect de țară pe 2 ani. Și să oblige partidele politice să pună în practică acest proiect sub titlul unui Guvern de Uniune Națională.”, a spus acesta.

Antreprenorul a subliniat că, în prezent, România se confruntă cu trei mari probleme: lipsa de încredere, lipsa de viziune și campania electorală perpetuă care blochează orice decizie rațională.

Întrebat de Dan Andronic dacă societatea este pregătită pentru o asemenea comisie transpartinică, Murad s-a declarat convins că presiunea realității va forța această soluție. Fără o nouă abordare și un pact adoptat de toată societatea, Murad avertizează că niciun lider și niciun partid singular nu va putea stopa prăbușirea în care se află statul român.

Aceasta ar fi ultima soluție, pentru că impactul crizei este vizibil în cifre: gradul de ocupare pe litoral a scăzut dramatic, sub 50%. Dincolo de lipsa clienților, picătura care a umplut paharul a fost atitudinea abuzivă a instituțiilor de control ale statului.

El a relatat, uimit, cum a fost amendat pentru că umbrelele de pe plajă aveau culori diferite, conform unor reglementări aberante de care nici măcar ca parlamentar nu avea cunoștință.

„Este astăzi imposibil să faci afaceri în România. Imposibil. Te calcă în picioare. Văd cum sunt tratați oamenii de afaceri. Fără respect, cu șantaje, fără răspundere.”

Situația a ajuns la un punct critic, afectând inclusiv noua generație de antreprenori. Murad a dezvăluit, cu regret, că propriile sale fiice i-au cerut să plece din țară. „Tati, am obosit, nu mai suport aici. Vreau să plec în Italia”, i-a transmis una dintre ele.

În dialogul cu Dan Andronic, concluzia omului de afaceri a fost sumbră: statul român aplică o „pandemie economică” și lovește exact în cei care susțin economia, comportându-se cu antreprenorii privați de parcă ar fi dușmanii țării.