Mișcarea pe timp de caniculă. Greșelile care îți pot pune sănătatea în pericol

Mișcarea pe timp de caniculă. Temperaturile ridicate din această vară îi determină pe mulți oameni să renunțe la activitatea fizică, însă cercetătorii avertizează că lipsa mișcării poate avea efecte importante asupra sănătății pe termen lung. Specialiștii au elaborat o serie de recomandări pentru adaptarea antrenamentelor la perioadele de caniculă, astfel încât exercițiile să poată fi făcute în condiții de siguranță, potrivit BBC.

Valurile de căldură fac ca activitățile fizice desfășurate în aer liber să devină tot mai dificile, iar în unele situații chiar periculoase, din cauza riscului de epuizare termică și insolație.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că renunțarea completă la mișcare poate avea consecințe importante asupra sănătății. Potrivit unui studiu realizat de Christian García-Witulski, profesor la Universitatea Catolică a Argentinei, citat de BBC, abandonarea activității fizice din cauza caniculei ar putea contribui, până în 2050, la un număr estimat între 470.000 și 700.000 de decese premature în fiecare an.

În acest context, cercetătorii propun mai multe soluții prin care activitatea fizică poate fi continuată în siguranță chiar și în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Una dintre cele mai eficiente măsuri este mutarea antrenamentelor în intervalele mai răcoroase ale zilei, dimineața devreme sau seara.

De asemenea, exercițiile efectuate în zone umbrite pot reduce temperatura resimțită cu până la 15 grade Celsius comparativ cu spațiile expuse direct razelor soarelui.

Specialiștii atrag atenția și asupra umidității ridicate, care împiedică evaporarea eficientă a transpirației și reduce capacitatea organismului de a se răcori. Totodată, lipsa circulației aerului poate accentua stresul termic în timpul activităților fizice.

În perioadele caniculare, cercetătorii recomandă reducerea duratei și intensității antrenamentelor, precum și introducerea unor pauze mai dese, desfășurate în spații răcoroase.

„Uneori, o plimbare mai scurtă dimineața sau puțină mișcare ușoară în interior sunt mai sigure și mai realiste decât încercarea de a respecta aceeași rutină. Condițiile mai calde creează o presiune termică mai mare”, susține García-Witulski.

În ceea ce privește răcorirea organismului, specialiștii arată că pungile cu gheață sunt mai puțin eficiente, deoarece acoperă o suprafață redusă a pielii. În schimb, aceștia recomandă scufundarea mâinilor și a antebrațelor în apă rece, turnarea apei direct pe corp sau răcorirea înaintea efortului prin consumul unor băuturi reci.

Cercetătorii consideră că aclimatizarea treptată la temperaturile ridicate reprezintă o altă măsură importantă pentru desfășurarea activității fizice în sezonul cald.Potrivit acestora, după una sau două săptămâni de exerciții efectuate în condiții de căldură, organismul dezvoltă mecanisme care îi permit să suporte mai bine temperaturile ridicate. Specialiștii subliniază că oamenii trebuie să fie atenți la semnalele transmise de propriul organism și să reducă ritmul efortului atunci când apar simptome specifice afecțiunilor provocate de căldură. Printre acestea se numără amețelile, greața, oboseala accentuată și palpitațiile, semne care pot indica necesitatea întreruperii activității fizice și a răcoririi organismului.