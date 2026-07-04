Valurile de căldură extremă sunt tot mai frecvente și mai intense, însă specialiștii avertizează că pericolul reprezentat de temperaturile ridicate nu este tratat cu seriozitate. În timp ce o mare parte a Statelor Unite se confruntă cu un episod prelungit de caniculă, experții atrag atenția asupra efectelor majore asupra sănătății, potrivit ScienceAlert.

Căldura extremă este considerată unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo, provocând anual numeroase decese și probleme medicale.

Specialiștii arată că temperaturile extreme reprezintă cel mai mortal fenomen meteorologic din Statele Unite. Aproximativ jumătate din populația țării este expusă temperaturilor ridicate în perioada weekendului de 4 iulie.

Studiile indică faptul că valurile de căldură apar mai des în America de Nord și au o durată mai mare decât în trecut. Pe fondul schimbărilor climatice, oamenii sunt expuși unor perioade mai lungi de stres termic, care pot avea consecințe grave asupra organismului.

Între 1999 și 2023, peste 21.500 de decese înregistrate în SUA au avut căldura drept cauză principală sau factor care a contribuit la deces.

Un episod sever de caniculă produs în 2021 a dus la o creștere semnificativă a prezentărilor la urgență și a internărilor neprogramate, arătând impactul direct pe care temperaturile extreme îl pot avea asupra populației.

Cercetătorii susțin că măsurile de protecție nu sunt implementate suficient de rapid, în timp ce sistemele medicale sunt nevoite să gestioneze un număr tot mai mare de cazuri provocate de căldură.

O cercetare publicată în 2025 arată că există o diferență importantă între modul în care oamenii percep pericolul caniculei și efectele reale ale acesteia.

Specialiștii spun că zonele obișnuite în trecut cu veri mai blânde sunt printre cele mai vulnerabile, deoarece populația nu este întotdeauna pregătită pentru episoade extreme de temperatură.

Un exemplu este regiunea Appalachia, unde experții estimează că efectele valului actual de căldură ar putea fi resimțite puternic, potrivit sursei.

Modul în care comunitățile percep pericolul caniculei depinde adesea de experiențele avute anterior cu astfel de fenomene. Zonele în care temperaturile extreme erau mai puțin obișnuite se adaptează mai greu la noile condiții climatice.

Specialiștii avertizează că, odată cu intensificarea schimbărilor climatice, episoadele de căldură extremă ar putea deveni mai frecvente și mai severe. Pregătirea oamenilor și măsurile luate de autorități vor avea un rol important în limitarea efectelor asupra sănătății.