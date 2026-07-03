Guvernul federal al Belgiei este supus unor critici tot mai puternice după ce autoritățile sanitare au anunțat că valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie a fost asociat cu 1.222 de decese, potrivit publicației Politico.

Datele oficiale au alimentat dezbaterea privind măsurile luate pentru protejarea populației vulnerabile, în contextul în care țara s-a confruntat cu unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată.

Ministerul belgian al Sănătății a comunicat că între 18 și 29 iunie au fost înregistrate 1.222 de decese, ceea ce reprezintă o creștere a mortalității de aproximativ 39% față de nivelul așteptat pentru această perioadă.

Potrivit autorităților, situația este fără precedent în Belgia în timpul unui episod de caniculă.

Anunțul a fost urmat de reacții dure din partea opoziției. Liderul Partidului Socialist, Paul Magnette, a criticat guvernul federal, susținând că autoritățile nu au adoptat măsuri suficiente pentru a limita efectele temperaturilor extreme asupra populației.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Magnette a afirmat că cele 1.222 de decese și rata de mortalitate în exces de 39% demonstrează gravitatea situației.

El a susținut că urgența climatică și impactul asupra sănătății publice nu au determinat un răspuns adecvat din partea executivului și a avertizat că alte episoade de caniculă sunt așteptate pe parcursul verii.

Datele prezentate de Ministerul Sănătății arată că peste 530 dintre decesele în exces au fost înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 85 de ani.

Totodată, aproximativ 180 de persoane decedate aveau sub 65 de ani, ceea ce indică faptul că efectele temperaturilor extreme nu s-au limitat exclusiv la categoriile considerate cele mai vulnerabile.

Autoritățile sanitare au subliniat că un asemenea nivel al mortalității asociate unui val de căldură nu a mai fost observat până acum în Belgia.

Ministrul belgian al Sănătății, Frank Vandenbroucke, a apărat măsurile adoptate de guvern, afirmând că spitalele și centrele de îngrijire au fost pregătite pentru gestionarea situației. În același timp, acesta a recunoscut existența unor probleme în alte componente ale sistemului de intervenție.

Potrivit ministrului, numărul unic de urgență 112 nu a funcționat corespunzător pe durata valului de căldură. Vandenbroucke a anunțat că i-a solicitat ministrului de Interne, Bernard Quintin, să adopte măsuri suplimentare pentru evitarea unor situații similare în viitor.

Ministerul Sănătății a dispus o evaluare completă a modului în care instituțiile au gestionat criza provocată de temperaturile extreme. De asemenea, Grupul pentru Managementul Riscurilor din Belgia urmează să prezinte săptămâna viitoare un set de recomandări înaintea unei reuniuni a miniștrilor sănătății, în cadrul căreia vor fi analizate măsuri pentru îmbunătățirea pregătirii în fața unor noi episoade de caniculă.

Valul de căldură care a afectat Europa între aproximativ 20 și 28 iunie este considerat de numeroși cercetători unul dintre cele mai severe înregistrate pe continent. Temperaturile foarte ridicate au pus presiune asupra sistemelor medicale, au afectat infrastructura și au provocat dificultăți inclusiv în producția și distribuția energiei în mai multe state europene.