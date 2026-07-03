Luna iulie va fi caracterizată de temperaturi ridicate și un deficit de precipitații în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 6 iulie – 3 august 2026.

Meteorologii estimează că valorile termice vor depăși frecvent mediile climatologice, în special în regiunile vestice, în timp ce ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit.

Prognoza indică o evoluție a vremii care confirmă denumirea populară a lunii iulie – „luna lui Cuptor” –, cu perioade de caniculă și un regim pluviometric deficitar pe parcursul mai multor săptămâni consecutive. Situația poate avea efecte asupra agriculturii, resurselor de apă și confortului termic al populației.

În intervalul 6 – 13 iulie, temperaturile vor fi ușor sub valorile normale în jumătatea estică a țării, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un deficit în regiunile vestice, iar în restul țării cantitățile de ploaie vor fi apropiate de cele normale.

Această perioadă va reprezenta o tranziție către un regim termic mai ridicat, care se va instala în a doua jumătate a lunii.

Pentru săptămâna 13 – 20 iulie, ANM prognozează temperaturi medii peste normal în aproape toată țara. Cele mai importante abateri pozitive sunt așteptate în regiunile vestice, unde valorile termice vor depăși mai evident media climatologică.

În același timp, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, iar lipsa ploilor va fi mai accentuată în regiunile intracarpatice.

În intervalul 20 – 27 iulie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Temperaturile vor continua să depășească valorile normale în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori estimate în vestul României.

Regimul pluviometric va rămâne deficitar în regiunile intracarpatice, în timp ce în celelalte zone cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media perioadei.

Potrivit estimării meteorologilor, perioada 27 iulie – 3 august va aduce temperaturi peste normal pe întreg teritoriul României. Și în acest interval, vestul țării va înregistra cele mai pronunțate abateri termice pozitive.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub media climatologică în zonele centrale, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru începutul lunii august.

Prognoza ANM arată că cea mai mare parte a lunii iulie va fi marcată de temperaturi peste mediile climatologice și de un deficit de precipitații în numeroase regiuni.

Tendința indică o lună caracterizată de episoade de caniculă și perioade mai lungi fără ploi semnificative, în special în vestul și centrul țării.