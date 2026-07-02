Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi trei avertizări meteorologice care anunță un episod de vreme severă în cea mai mare parte a României.

Până sâmbătă dimineață sunt prognozate furtuni, vijelii, ploi torențiale și grindină în numeroase regiuni, în timp ce mai multe județe se află, joi, sub Cod galben de caniculă.

Meteorologii avertizează că schimbarea bruscă a vremii va aduce fenomene periculoase, cu rafale puternice de vânt și cantități importante de apă, după o perioadă marcată de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

Prima avertizare emisă de ANM este un Cod galben de disconfort termic, valabil joi, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge între 30 și 34 de grade Celsius.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un nivel ridicat de disconfort termic, în special în orele după-amiezii.

Începând de joi, de la ora 10:00, și până vineri, la ora 03:00, intră în vigoare avertizări de instabilitate atmosferică.

Codul galben vizează Oltenia, sudul și estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei. În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, grindină de mici dimensiuni și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, care izolat pot depăși 80 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp.

În același interval este valabil și un Cod portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea și nordul, centrul și estul Munteniei.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni se vor produce vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h. Sunt prognozate, de asemenea, grindină de dimensiuni medii și mari, cu diametrul de 2-4 centimetri, descărcări electrice frecvente și ploi torențiale. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 50-60 l/mp într-un interval scurt.

ANM a emis și o a treia avertizare, un Cod galben valabil de vineri, 3 iulie, ora 10:00, până sâmbătă, 4 iulie, ora 10:00.

Vor fi afectate Maramureșul, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde sunt prognozate noi episoade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și grindină de mici sau medii dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp, în special în timpul averselor intense.

Schimbarea rapidă a vremii poate genera dificultăți în trafic și acumulări de apă în zonele joase.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările emise de ANM și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor ori panourilor publicitare care pot fi doborâte de vânt.