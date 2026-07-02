Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru toate regiunile țării, valabilă în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00.

Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și cantități importante de apă, în timp ce o parte a țării rămâne afectată de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

Avertizarea vine la doar câteva ore după furtuna puternică de marți noapte, care a provocat pagube importante în București și în alte zone ale țării. Noua informare emisă de ANM indică faptul că fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua pe parcursul următoarelor 24 de ore.

Potrivit ANM, pe parcursul zilei de joi sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în întreaga țară. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat acestea pot depăși 80 km/h.

Meteorologii avertizează că vor exista și condiții pentru grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30-40 l/mp, existând riscul producerii de acumulări importante de apă și al unor efecte locale generate de vijelii.

În paralel cu avertizarea de furtuni, ANM a emis și un Cod galben de caniculă, valabil joi, 2 iulie, între orele 10:00 și 21:00.

Sunt vizate Maramureșul, Transilvania, precum și nordul și centrul Moldovei, unde valul de căldură va persista. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius, valori considerate deosebit de ridicate pentru începutul lunii iulie.

Totodată, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un nivel ridicat de disconfort termic, în special în orele după-amiezii.

Și municipiul București se află sub Cod galben de instabilitate atmosferică în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00.

Conform prognozei speciale emise de ANM, vremea va fi în general instabilă, cu înnorări temporar accentuate, mai ales după-amiaza și pe timpul nopții.

Sunt prognozate averse torențiale, în general de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-60 km/h, precum și condiții pentru grindină.

Temperatura maximă din Capitală va ajunge la 29-30 de grade Celsius, iar minima se va situa între 17 și 18 grade.

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările emise de Administrația Națională de Meteorologie și să manifeste prudență în intervalele în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, în special în zonele afectate recent de furtuni.