Vremea

Vreme extremă în București. Urmează vijelii, grindină și ploi torențiale. Recomandările ISUBIF

Comentează știrea
Vreme extremă în București. Urmează vijelii, grindină și ploi torențiale. Recomandările ISUBIFFurtună. Sursă foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Bucureștiul și județul Ilfov intră, miercuri după-amiază, sub incidența unei noi avertizări meteorologice de Cod portocaliu, care anunță fenomene meteo severe până joi dimineață. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00.

Furtunile lovesc din nou Capitala. Cod portocaliu până joi dimineață

Meteorologii prognozează vijelii puternice, averse torențiale cu acumulări importante de apă, căderi de grindină de dimensiuni medii și, izolat, mari, precum și descărcări electrice frecvente.

În contextul avertizării, autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările și activitățile desfășurate în aer liber pe durata fenomenelor periculoase.

Ploaie

Sursa foto: Pixabay

O nouă alertă meteo pentru Capitală

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să închidă ferestrele și să fixeze obiectele aflate pe balcoane, terase sau în curți, pentru a preveni producerea unor accidente din cauza vântului puternic.

„Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo cod portocaliu, valabilă în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, de astăzi, 01.07.2026, ora 15:00, până mâine, 02.07.2026, ora 06:00. Se vor semnala: vijelii puternice, averse torenţiale importante cantitativ, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni şi frecvente descărcări electrice”, arată ISUBIF pe pagina de Facebook.

Recomandări pentru bucureșteni

Totodată, ISUBIF atrage atenția că este indicată evitarea zonelor aflate în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare și a altor structuri care pot fi afectate de intensificările vântului.

Amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt”, arată pompierii.

În ultimele ore, vremea rea a provocat pagube semnificative în Capitală și în mai multe regiuni din țară.

Stiri calde

23:56 - Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru

23:49 - Constituția de la 1866, piatra unghiulară a constituționalismului românesc

23:42 - Cerere în căsătorie pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Aventura celor doi s-a încheiat la poliție

23:34 - Decizie strategică la Kiev. Ucraina începe exportul de tehnologie militară și drone către țările partenere

23:25 - Prețul aurului își revine parțial după cel mai dureros trimestru din ultimii 13 ani. Ce urmează pentru metalul prețios

23:14 - Ce s-a ales de Dacia Lăstun, cel mai controversat experiment auto din istoria României

HAI România!

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oa...

România, un azil la nivel național

România, un azil la nivel național

Proiecte speciale