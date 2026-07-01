Bucureștiul și județul Ilfov intră, miercuri după-amiază, sub incidența unei noi avertizări meteorologice de Cod portocaliu, care anunță fenomene meteo severe până joi dimineață. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00.

Meteorologii prognozează vijelii puternice, averse torențiale cu acumulări importante de apă, căderi de grindină de dimensiuni medii și, izolat, mari, precum și descărcări electrice frecvente.

În contextul avertizării, autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările și activitățile desfășurate în aer liber pe durata fenomenelor periculoase.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să închidă ferestrele și să fixeze obiectele aflate pe balcoane, terase sau în curți, pentru a preveni producerea unor accidente din cauza vântului puternic.

„Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă avertizare meteo cod portocaliu, valabilă în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, de astăzi, 01.07.2026, ora 15:00, până mâine, 02.07.2026, ora 06:00. Se vor semnala: vijelii puternice, averse torenţiale importante cantitativ, grindină de medii şi posibil mari dimensiuni şi frecvente descărcări electrice”, arată ISUBIF pe pagina de Facebook.

Totodată, ISUBIF atrage atenția că este indicată evitarea zonelor aflate în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare și a altor structuri care pot fi afectate de intensificările vântului.

„Amânaţi activităţile în aer liber! Lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea;

Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt”, arată pompierii.

În ultimele ore, vremea rea a provocat pagube semnificative în Capitală și în mai multe regiuni din țară.