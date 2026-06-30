Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți seară noi avertizări nowcasting de vreme severă, după ce instabilitatea atmosferică s-a intensificat în mai multe regiuni ale țării. Șapte județe sunt vizate de un Cod portocaliu de vijelii, în timp ce Bucureștiul se află sub cod galben de furtuni.

Meteorologii avertizează că, până la ora 20:30, în Capitală sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale de 50-60 km/h, vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat este posibilă apariția grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Până la aceeași oră, avertizarea cod portocaliu este în vigoare pentru localități din județele Ialomița, Prahova, Buzău, Călărași, Ilfov, Arad și Timiș.

În aceste zone sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, averse torențiale care pot cumula între 20 și 30 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice.

Meteorologii avertizează că fenomenele vor avea caracter local, dar pot fi deosebit de intense în intervale scurte de timp.

Ziua de miercuri aduce un contrast puternic în ceea ce privește vremea. Valul de căldură va continua să afecteze mai ales jumătatea de nord a țării, în timp ce instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță că temperaturile vor fi ușor mai scăzute față de zilele precedente, însă în nordul țării vor rămâne la valori caniculare. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși, pe alocuri, pragul critic de 80 de unități.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Maramureș și în nordul Crișanei, unde maximele vor ajunge la aproximativ 37 de grade Celsius.