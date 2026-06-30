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Luna iulie vine cu căldură peste mediile istorice. Prognoza meteo ANM

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Luna iulie vine cu căldură peste mediile istorice. Prognoza meteo ANMCaniculă. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pe termen lung pentru intervalul 29 iunie – 27 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, temperaturile se vor menține ridicate, peste valorile normale ale perioadei, iar precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor țării.

Săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Temperaturile vor fi mai ridicate față de cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nordice și nord-estice. Va ploua mai mult în vestul, sudul și, local, în centrul țării, iar în rest, regimul pluviometric va fi deficitar.

Săptămâna 6 – 13 iulie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a României, cu precădere în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 13 – 20 iulie

Temperaturile medii vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul, nord-vestul și centrul țării. Și în acest interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

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Săptămâna 20 – 27 iulie

Vremea se va menține călduroasă și în această săptămână, cu valori termice mai mari decât normalul perioadei, mai ales în vestul și centrul țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Specialiștii ANM atrag atenția că acest tip de regim meteorologic favorizează instalarea secetei pedologice în zonele agricole, mai ales în vestul, centrul și sudul țării. Agricultorii sunt sfătuiți să monitorizeze cu atenție culturile și să ia măsuri de irigare acolo unde este posibil.

Temperaturile ridicate vor accentua disconfortul termic, mai ales în orele prânzului, iar precipitațiile reduse vor menține riscul de incendii de vegetație la un nivel ridicat.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile (vârstnici, copii, bolnavi cronici). De asemenea, autoritățile locale sunt avertizate să ia măsuri preventive pentru gestionarea eventualelor incendii de pădure sau vegetație uscată.

Prognoza ANM indică o vară călduroasă și uscată în a doua jumătate a lunii iulie, ceea ce poate influența atât agricultura, cât și turismul de vară.

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