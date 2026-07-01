Municipiul București intră, de miercuri până vineri dimineață, sub mai multe avertizări meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță perioade cu ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și grindină.

După furtuna violentă de marți, autoritățile avertizează că vremea va rămâne instabilă, iar fenomenele pot produce din nou probleme în Capitală.

Potrivit prognozei ANM, în intervalul miercuri – joi, ora 10:00, vremea va fi instabilă, cu înnorări temporar accentuate și episoade de averse torențiale.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-40 litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 50 l/mp. Meteorologii avertizează că vor fi frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 60-80 km/h și căderi de grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

ANM a emis mai multe avertizări succesive pentru municipiul București. Astfel, până joi la ora 10:00 este în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, ce vizează intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ și grindină.

În plus, în intervalul miercuri, ora 15:00 – joi, ora 06:00, Capitala se află sub avertizare Cod portocaliu. În această perioadă sunt prognozate vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii, existând posibilitatea apariției unor bucăți de gheață de dimensiuni mari în zone izolate.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizările oficiale, deoarece intensitatea fenomenelor poate varia de la o zonă la alta.

Potrivit prognozei, de joi dimineață până vineri la ora 10:00, vremea va rămâne în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate temporar, iar mai ales în cursul după-amiezii și pe timpul nopții sunt așteptate noi episoade de averse torențiale.

Cantitățile de apă estimate vor fi, în general, între 15 și 25 litri pe metrul pătrat. De asemenea, sunt prognozate descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-60 km/h, precum și condiții pentru căderi de grindină.

Pentru acest interval, ANM a emis un nou Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru municipiul București.

În prima parte a intervalului analizat, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius, iar minima se va situa între 18 și 20 de grade.

Joi, valorile termice vor scădea ușor. Maxima va fi cuprinsă între 29 și 30 de grade, în timp ce temperatura minimă va coborî la 17-18 grade Celsius.

Avertizările vin la doar o zi după furtuna puternică care a afectat Bucureștiul și județul Ilfov. Potrivit autorităților, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au desfășurat aproximativ 1.000 de misiuni în ultimele 24 de ore, pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă.

Intervențiile au vizat, printre altele, îndepărtarea copacilor și a elementelor de construcție căzute, evacuarea apei din locuințe și subsoluri, precum și degajarea carosabilului în zonele afectate.

În contextul noilor avertizări meteorologice, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul fenomenelor severe, parcarea autovehiculelor departe de arbori și stâlpi de electricitate și respectarea indicațiilor transmise prin sistemele oficiale de avertizare. Evoluția vremii va fi monitorizată permanent, iar avertizările ANM pot fi actualizate în funcție de intensitatea fenomenelor prognozate.