Politica Breaking news

Peste 1.000 de imobile au avut nevoie de intervenții, anunță primarul Ciprian Ciucu

Comentează știrea
Peste 1.000 de imobile au avut nevoie de intervenții, anunță primarul Ciprian CiucuAcțiuni IGSU după furtună / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Furtuna puternică care a lovit Bucureștiul a generat o situație fără precedent, potrivit primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Edilul a anunțat că echipele de intervenție acționează la peste 1.000 de imobile afectate, în timp ce autoritățile locale și structurile de intervenție continuă operațiunile pentru limitarea pagubelor produse de vijelie.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 1 iulie, după o serie de discuții purtate cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ai Poliției Locale.

Potrivit primarului, amploarea fenomenelor meteo a depășit nivelul obișnuit al intervențiilor, însă instituțiile implicate sunt mobilizate pentru gestionarea efectelor produse în Capitală.

Ciucu: Amploarea intervențiilor este fără precedent

Ciprian Ciucu a afirmat că informațiile primite din teren indică una dintre cele mai dificile situații cu care s-a confruntat Bucureștiul în urma unei furtuni.

„Vreau să vă spun că mi s-a transmis că este o situație fără precedent în București. Într-un fel este bine că am avut o infrastructură care, până la urmă, a făcut față. Dacă era într-un alt mediu, era mult mai rău”, a declarat primarul general.

Potrivit acestuia, echipele de intervenție desfășoară acțiuni la peste 1.000 de locuințe și imobile afectate de furtună. Intervențiile vizează îndepărtarea arborilor căzuți, degajarea carosabilului, evacuarea apei din zonele inundate și remedierea altor efecte provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Edilul a precizat că operațiunile sunt încă în desfășurare și că toate instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență sunt implicate în teren.

Ciucu

Ciucu. Sursa foto: Facebook

Toate autoritățile locale au fost mobilizate

Primarul general a declarat că a discutat cu primarii de sector imediat după producerea fenomenelor meteo și că toate administrațiile locale acționează pentru reducerea efectelor produse de furtună.

„Încă se intervine. Toată lumea este mobilizată. Primarii de sector sunt mobilizați. Am vorbit cu o parte dintre dânșii și știu că lumea este mobilizată”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse în diferite zone ale Capitalei, în timp ce echipele operative intervin acolo unde există solicitări din partea populației sau unde au fost semnalate probleme care afectează circulația ori siguranța cetățenilor.

Ciucu: Nu poți pune o umbrelă peste București

Întrebat de ce astfel de situații apar după fiecare episod de vreme severă, primarul a explicat că fenomenele meteorologice extreme nu pot fi eliminate complet, indiferent de nivelul de pregătire al administrației.

„Nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă. Vorbim despre situații extreme și astfel de fenomene se întâmplă”, a declarat edilul.

furtună București

furtună București / sursa foto: captură video

Acesta a subliniat că episoadele de ploi torențiale, în care cantitatea de precipitații depășește capacitatea rețelelor de canalizare, pot produce inundații și în alte mari orașe din lume. În opinia sa, astfel de evenimente reprezintă o provocare pentru toate administrațiile urbane, mai ales în contextul intensificării fenomenelor meteorologice extreme.

Infrastructura pentru ape pluviale, o prioritate

Primarul general a arătat că experiența ultimelor ore evidențiază necesitatea accelerării investițiilor în infrastructura destinată preluării apelor pluviale.

„Trebuie să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect foarte important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații”, a spus Ciprian Ciucu.

Modernizarea sistemelor de drenaj și extinderea capacității rețelelor de canalizare reprezintă unele dintre măsurile pe care administrația Capitalei le consideră necesare pentru adaptarea orașului la fenomene meteorologice tot mai intense.

Autoritățile continuă evaluarea efectelor furtunii

Intervențiile în București continuă și după încetarea fenomenelor meteo, echipele de intervenție fiind implicate în îndepărtarea efectelor produse de vijelie și în evaluarea pagubelor. Autoritățile urmează să centralizeze datele privind numărul total al intervențiilor și amploarea daunelor înregistrate.

Primarul general susține că prioritatea rămâne restabilirea condițiilor normale de funcționare a orașului și identificarea investițiilor necesare pentru ca infrastructura Capitalei să facă față mai bine unor episoade similare în viitor.

Stiri calde

23:56 - Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru

23:49 - Constituția de la 1866, piatra unghiulară a constituționalismului românesc

23:42 - Cerere în căsătorie pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Aventura celor doi s-a încheiat la poliție

23:34 - Decizie strategică la Kiev. Ucraina începe exportul de tehnologie militară și drone către țările partenere

23:25 - Prețul aurului își revine parțial după cel mai dureros trimestru din ultimii 13 ani. Ce urmează pentru metalul prețios

23:14 - Ce s-a ales de Dacia Lăstun, cel mai controversat experiment auto din istoria României

HAI România!

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oa...

România, un azil la nivel național

România, un azil la nivel național

Proiecte speciale