Furtuna puternică care a lovit Bucureștiul a generat o situație fără precedent, potrivit primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Edilul a anunțat că echipele de intervenție acționează la peste 1.000 de imobile afectate, în timp ce autoritățile locale și structurile de intervenție continuă operațiunile pentru limitarea pagubelor produse de vijelie.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 1 iulie, după o serie de discuții purtate cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) și ai Poliției Locale.

Potrivit primarului, amploarea fenomenelor meteo a depășit nivelul obișnuit al intervențiilor, însă instituțiile implicate sunt mobilizate pentru gestionarea efectelor produse în Capitală.

Ciprian Ciucu a afirmat că informațiile primite din teren indică una dintre cele mai dificile situații cu care s-a confruntat Bucureștiul în urma unei furtuni.

„Vreau să vă spun că mi s-a transmis că este o situație fără precedent în București. Într-un fel este bine că am avut o infrastructură care, până la urmă, a făcut față. Dacă era într-un alt mediu, era mult mai rău”, a declarat primarul general.

Potrivit acestuia, echipele de intervenție desfășoară acțiuni la peste 1.000 de locuințe și imobile afectate de furtună. Intervențiile vizează îndepărtarea arborilor căzuți, degajarea carosabilului, evacuarea apei din zonele inundate și remedierea altor efecte provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Edilul a precizat că operațiunile sunt încă în desfășurare și că toate instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență sunt implicate în teren.

Primarul general a declarat că a discutat cu primarii de sector imediat după producerea fenomenelor meteo și că toate administrațiile locale acționează pentru reducerea efectelor produse de furtună.

„Încă se intervine. Toată lumea este mobilizată. Primarii de sector sunt mobilizați. Am vorbit cu o parte dintre dânșii și știu că lumea este mobilizată”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse în diferite zone ale Capitalei, în timp ce echipele operative intervin acolo unde există solicitări din partea populației sau unde au fost semnalate probleme care afectează circulația ori siguranța cetățenilor.

Întrebat de ce astfel de situații apar după fiecare episod de vreme severă, primarul a explicat că fenomenele meteorologice extreme nu pot fi eliminate complet, indiferent de nivelul de pregătire al administrației.

„Nu poți pune o umbrelă peste București să zici că ești pregătit și că nu mai plouă. Vorbim despre situații extreme și astfel de fenomene se întâmplă”, a declarat edilul.

Acesta a subliniat că episoadele de ploi torențiale, în care cantitatea de precipitații depășește capacitatea rețelelor de canalizare, pot produce inundații și în alte mari orașe din lume. În opinia sa, astfel de evenimente reprezintă o provocare pentru toate administrațiile urbane, mai ales în contextul intensificării fenomenelor meteorologice extreme.

Primarul general a arătat că experiența ultimelor ore evidențiază necesitatea accelerării investițiilor în infrastructura destinată preluării apelor pluviale.

„Trebuie să avem inclusiv lucrări care să crească capacitatea de preluare a apelor pluviale. Este un subiect foarte important pentru noi, pentru că trebuie să avem un oraș care să reziste la astfel de situații”, a spus Ciprian Ciucu.

Modernizarea sistemelor de drenaj și extinderea capacității rețelelor de canalizare reprezintă unele dintre măsurile pe care administrația Capitalei le consideră necesare pentru adaptarea orașului la fenomene meteorologice tot mai intense.

Intervențiile în București continuă și după încetarea fenomenelor meteo, echipele de intervenție fiind implicate în îndepărtarea efectelor produse de vijelie și în evaluarea pagubelor. Autoritățile urmează să centralizeze datele privind numărul total al intervențiilor și amploarea daunelor înregistrate.

Primarul general susține că prioritatea rămâne restabilirea condițiilor normale de funcționare a orașului și identificarea investițiilor necesare pentru ca infrastructura Capitalei să facă față mai bine unor episoade similare în viitor.