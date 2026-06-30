Bucureștiul a trecut în noaptea de marți spre miercuri prin unul dintre cele mai violente episoade de vreme extremă din ultimii ani. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea nowcasting de cod roșu până la ora 02:00, după ce asupra Capitalei s-au abătut ploi torențiale, rafale puternice de vânt și descărcări electrice. În numai câteva zeci de minute, orașul a fost acoperit de ape, iar numeroase cartiere au fost afectate de inundații, copaci căzuți și trafic blocat.

Cantitatea uriașă de apă căzută într-un interval foarte scurt a depășit capacitatea sistemului de canalizare. Bulevarde importante, intersecții și pasaje au fost inundate, iar șoferii s-au trezit captivi în coloane sau cu autoturismele oprite în mijlocul apei. Viiturile au purtat pubele, gunoaie și crengi pe carosabil, în timp ce trotuarele au dispărut complet sub apă. Circulația a fost blocată din cauza acumulărilor de apă și a arborilor prăbușiți.

În multe zone, apa a intrat în scarile de bloc, subsoluri parcări și spații comerciale aflate la parterul unor blocuri..

În același timp, vântul puternic a rupt copaci și crengi de mari dimensiuni, care au căzut pe carosabil și peste autoturisme, îngreunând circulația și intervenția echipelor de urgență.

Pe măsură ce furtuna s-a intensificat, autoritățile au emis mesaje RO-Alert prin care i-au avertizat pe locuitorii Capitalei să evite deplasările și să se adăpostească în locuri sigure. Oamenii au fost sfătuiți să nu se apropie de copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare, care puteau fi doborâte de rafalele puternice de vânt.

Meteorologii au explicat că avertizarea de cod roșu a fost prelungită până la ora 02:00 din cauza intensității fenomenelor și a cantităților excepționale de precipitații căzute într-un interval foarte scurt, care au crescut semnificativ riscul producerii de inundații locale.