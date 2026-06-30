Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți avertizări cod roșu de vreme severă pentru mai multe localități din județele Sibiu și Hunedoara, unde sunt așteptate vijelii puternice, grindină de mari dimensiuni și ploi torențiale.

Meteorologii avertizează că până la ora 18:30 se vor înregistra grindină cu diametrul de 4-5 centimetri, intensificări puternice ale vântului și vijelii cu rafale de 70-90 km/h, precum și averse torențiale ce pot cumula 25-35 l/mp.

De asemenea, sunt prognozate frecvente descărcări electrice.

Avertizarea vizează municipiul Mediaș și localitățile Șeica Mare, Axente Sever, Moșna, Biertan, Bârghiș, Valea Viilor, Alțina și Mihăileni.

Pentru aceste zone, autoritățile au transmis și mesaje de avertizare prin sistemul RO-Alert, pentru informarea populației.

O avertizare similară este în vigoare până la ora 18:30 și în mai multe localități din județul Hunedoara.

Sunt vizate municipiul Brad și comunele Baia de Criș, Blăjeni, Ribița, Tomești și Bulzeștii de Sus.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor manifesta aceleași fenomene periculoase: grindină de mari dimensiuni, vijelii puternice, ploi torențiale și descărcări electrice frecvente.

Specialiștii le recomandă localnicilor să evite deplasările pe durata fenomenelor meteo severe și să se adăpostească în locuri sigure.

Valul de căldură va continua și miercuri, în special în jumătatea de nord a țării, unde temperaturile vor rămâne foarte ridicate, iar pe alocuri se vor menține condițiile de caniculă. În același timp, instabilitatea atmosferică se va accentua și va aduce averse torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice în mai multe regiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În nordul țării, temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei, fenomenele de instabilitate atmosferică vor debuta în Oltenia și Muntenia, apoi se vor extinde către zonele montane și, local, în restul regiunilor.

Meteorologii anunță înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge, în general, 50-70 km/h.

Izolat, furtunile vor fi însoțite de vijelii și grindină, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.