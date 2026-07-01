Apa adunată în urma furtunii și ploii torențiale din noaptea de marți spre miercuri, în București, a acoperit complet automobilele aflate în pasajul rutier „Poligrafiei” din Sectorul 1, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din Capitală.

Reprezentanții DSU au relatat că pompierii au fost nevoiți să înoate în apa adunată în Pasajul Poligrafiei pentru a verifica dacă în mașinile complet acoperite de apă nu se află cineva în pericol.

„Imaginile surprinse în această noapte în Pasajul rutier Poligrafiei din Sectorul 1 al Capitalei arată riscurile la care se expun salvatorii noștri pentru a proteja viața.

Din cauza cantităților de apă acumulate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, mai multe autoturisme au fost complet acoperite.

​Fără să stea pe gânduri, pompierii de la ISU București-Ilfov au intrat în apă și au înotat pentru a ajunge la vehicule și pentru a verifica interiorul acestora, în căutarea unor persoane posibil surprinse”, au scris reprezentanții DSU.

„​Prioritatea noastră este și va rămâne siguranța cetățenilor. Le mulțumim colegilor noștri pentru dedicarea de care dau dovadă în fiecare secundă și pentru modul în care intervin, indiferent de condițiile de risc”, au precizat cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

Instituția a emis și o informare privind gestionarea situațiilor de urgență produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase în intervalul 30.06.2026 (ora 08:00) – 01.07.2026 (ora 06:00).

„Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate, au fost înregistrate efecte la nivelul a 60 localități din 20 județe (AB, BH, BR, BZ, CJ, CL, DJ, GL, GR, HR, HD, IL, IF, MM, MS, SM, SB, SJ, TL, VL) și mun. București, unde s-a intervenit/se intervine pentru evacuarea apei din 45 case, 35 curți, 30 beciuri/subsoluri, 17 străzi precum și pentru degajarea a 960 copaci prăbușiți, 48 stâlpi, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 60 imobile, fiind înregistrat 1 deces și 469 autoturisme avariate”, se arată în informare.

„Echipajele ISU București-Ilfov acționează în teren pentru gestionarea unui număr de peste 1.950 de solicitări înregistrate în contextul fenomenelor meteorologice severe din ultimele ore. Situația operativă actuală: - 1.000 de solicitări reprezintă intervenții la care echipajele au fost deja direcționate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfășurare); - 950 de solicitări se află în prezent în așteptare, urmând să fie preluate de către echipajele de intervenție în funcție de disponibilitate. În loc. Găneasa/IF un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană, care prezenta leziuni incompatibile cu viața.

De asemenea, pentru informarea populației, qu fost emise 58 mesaje prin sistemul RO-ALERT în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 28 județe (AR, BH, BN, BR, BV, BZ, CJ, CL, CS, CT, DB, GJ, GR, HD, HR, IF, IL, MH, MM, MS, PH, SB, SJ, SM, SV, TL, TM, TR) și mun. București, precum și 9 mesaje prin sistemul CRAWL TVR la nivelul a 8 județe (AR, BN, BV, HD, HR, MM, MS, SB).

Instituțiile aflate în coordonarea și coordonarea operațională a DSU, împreună cu celelalte componente ale MAI, sunt permanent la datorie pentru protejarea cetățenilor.

Monitorizăm evoluția situației din teren și suntem pregătiți să intervenim ori de câte ori este nevoie, pentru gestionarea eficientă a oricăror situații de urgență”, au precizat cei de la DSU.