Românii vor avea parte de o zi cu vreme schimbătoare joi, 2 iulie. M administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță instabilitate atmosferică în toate regiunile, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în timp ce în nordul țării canicula își va face încă simțită prezența.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în cursul zilei vor fi perioade cu înnorări accentuate și averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h, iar izolat vor depăși 80 km/h. În unele zone este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp, existând risc de acumulări importante de apă.

În același timp, în Maramureș, Transilvania și în nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.

În restul țării, valorile termice vor scădea și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zonele deluroase ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor situa între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral.

În Capitală, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-60 km/h. Meteorologii nu exclud apariția grindinei, arată ANM.

Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va încadra între 17 și 18 grade.