Vremea va rămâne instabilă în cea mai mare parte a României vineri, 3 iulie, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase regiuni, în timp ce temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Potrivit prognozei, cerul va fi temporar noros, iar instabilitatea atmosferică se va manifesta pe arii relativ extinse. Vor fi averse cu caracter torențial și frecvente descărcări electrice în aproape toată țara. Excepție vor face extremitatea de vest și nord-vest, unde ploile vor apărea doar izolat în prima parte a zilei.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-25 l/mp, iar pe suprafețe restrânse pot depăși 30-40 l/mp. Izolat, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni, iar în unele zone și de dimensiuni medii.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în timpul averselor sunt așteptate intensificări de scurtă durată și vijelii, cu rafale ce pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și sudul Moldovei. Minimele vor coborî până la 10 grade în depresiunile din Maramureș, în timp ce pe litoral se vor înregistra aproximativ 21 de grade.

Și în Capitală vremea va rămâne instabilă pe parcursul zilei de vineri. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-15 l/mp, însă izolat pot depăși 20 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima se va situa între 17 și 18 grade.