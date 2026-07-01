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Vremea se înrăutățește de la o oră la alta. ANM, Cod roșu de vijelii pentru două regiuni din țară

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Vremea se înrăutățește de la o oră la alta. ANM, Cod roșu de vijelii pentru două regiuni din țarăVijelie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri mai multe avertizări de vreme severă, inclusiv un Cod roșu pentru Cluj, Ilfov și Ialomița. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va intensifica în următoarele ore, cu vijelii, grindină și ploi torențiale, în timp ce în unele zone se va resimți în continuare și valul de căldură.

Cod roșu de furtuni pentru județele Ilfov și Ialomița

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod roșu de vreme severă pentru localități din județele Ialomița și Ilfov, valabilă miercuri, între orele 17:20 și 18:30.

Sunt vizate localitățile Fierbinți-Târg și Sinești din județul Ialomița, precum și Găneasa, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor produce vijelii puternice, cu rafale ale vântului de peste 90 km/h, averse torențiale ce pot acumula 20-40 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Vijelie, ciclonul Ashley

Sursa foto: Dreamstime.com

Clujenii se vor confrunta cu aceeași situație

Cea mai severă avertizare este valabilă miercuri, până la ora 17:15, în localitățile Poieni, Mărgău, Săcuieu și Beliș, din județul Cluj.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot depăși 30-35 l/mp, însoțite de frecvente descărcări electrice. Potrivit ANM, în ultima oră în aceste zone s-au înregistrat deja cantități de precipitații cuprinse între 25 și 35 l/mp, motiv pentru care a fost emisă avertizarea de Cod roșu.

Cod portocaliu pentru localități din Constanța și Tulcea

Până la ora 17:00, este în vigoare și un Cod portocaliu pentru mai multe localități din județele Constanța și Tulcea.

Sunt vizate localitățile Hârșova, Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Topalu, Gârliciu, Saraiu, Horia și Vulturu, din județul Constanța, precum și Casimcea și Dăeni, din județul Tulcea.

În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale cu acumulări de 35-40 l/mp, grindină cu diametrul de 1-3 centimetri, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt care pot atinge 55-70 km/h.

ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă de miercuri, ora 15:00, până joi, ora 06:00. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

În aceste regiuni sunt așteptate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, iar izolat viteza vântului poate depăși 100 km/h. Fenomenele vor fi însoțite de averse torențiale, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii sau chiar mari, cu diametrul de 2-5 centimetri.

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