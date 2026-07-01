Valul de căldură va continua în special în jumătatea de nord a țării, în timp ce instabilitatea atmosferică se va accentua și va aduce averse torențiale, vijelii, grindină și descărcări electrice în numeroase zone, potrivit ANM.

În nordul țării, local se vor menține condiții de caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Fenomenele de instabilitate vor debuta în Oltenia și Muntenia, apoi se vor extinde în zonele montane și, local, în restul regiunilor.

Cerul va avea înnorări accentuate, iar în multe zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului, cu rafale ce vor atinge, în general, 50-70 km/h.

Izolat, furtunile vor fi însoțite de vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 4 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar pe suprafețe restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Deși valorile termice vor fi mai scăzute decât în zilele precedente, maximele vor rămâne ridicate în unele regiuni. Temperaturile vor varia între 27 și 29 de grade pe litoral și, izolat, în Oltenia, Muntenia și în depresiuni.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în nordul Crișanei și în Maramureș, unde termometrele vor indica în jur de 37 de grade Celsius.

Minimele vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar în Moldova și pe litoral vor coborî doar până la 21-23 de grade.

Și în Capitală vremea se schimbă semnificativ. Din a doua parte a zilei sunt prognozate înnorări temporar accentuate, urmate de averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Meteorologii avertizează că sunt posibile vijelii cu rafale de aproximativ 50 km/h și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Temperatura maximă va coborî la 29-31 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade.