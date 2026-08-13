Un val de căldură extremă lovește în această perioadă mai multe regiuni din Asia, iar temperaturile record din Coreea de Sud, Japonia și Hong Kong au început să producă efecte devastatoare asupra agriculturii și animalelor, potrivit The Guardian.

În Coreea de Sud, temperaturile au urcat până la 42,5°C, un record național, în timp ce fermierii au raportat culturi compromise în doar câteva zile.

În unele zone, cartofii s-au înmuiat și au început să putrezească în pământ, în timp ce alte culturi au fost distruse de căldura persistentă.

În comitatul Yanggu, la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Seul, fermierul Lee Sang-hyuk a descoperit că o mare parte din recolta de cartofi nu mai putea fi salvată.

Cu doar o săptămână înainte, plantele arătau normal. După mai multe zile cu temperaturi extreme, tuberculii au început să se înmoaie și să se degradeze în sol.

Situații similare au fost raportate și în alte regiuni agricole din Coreea de Sud. Producătorii de pepeni au pierdut fructe care urmau să fie comercializate, iar unii fermieri au relatat că recoltele s-au deteriorat în doar câteva zile.

Și culturile de căpșuni au fost afectate. Răsadurile crescute timp de luni de zile au fost distruse de temperaturile neobișnuit de ridicate.

Pentru fermieri, problema este cu atât mai gravă cu cât perioadele de căldură extremă nu mai sunt doar episoade scurte. Atunci când temperaturile ridicate persistă, plantele nu mai au timp să se refacă, iar pierderile se pot transforma rapid într-o problemă economică majoră.

Pe 2 august, orașul Yangsan, din sud-estul Coreei de Sud, a atins 42,5°C, cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în țară de la începutul observațiilor meteorologice moderne. Reuters a relatat că recordul a fost însoțit de un număr mare de cazuri de îmbolnăviri provocate de căldură și de o mobilizare sporită a autorităților.

Potrivit bilanțului prezentat de autoritățile sud-coreene și citat de The Guardian, cel puțin 31 de persoane au murit în legătură cu valul de căldură, iar peste 900.000 de animale de fermă și aproximativ 1,4 milioane de pești crescuți în ferme au murit.

Președintele Lee Jae Myung a descris situația drept fără precedent și a cerut revizuirea sistemului de gestionare a situațiilor de criză.

Impactul economic este amplificat de faptul că nu toate pierderile provocate de temperaturile extreme sunt acoperite de sistemele de asigurare agricolă. Pentru gospodăriile care depind de recoltă, o singură perioadă de căldură severă poate însemna pierderea muncii și a investițiilor făcute pe parcursul mai multor luni.

Și Japonia se confruntă cu temperaturi extreme. În mai multe localități, temperaturile au depășit pragul de 40°C, iar în 2026 a fost introdusă o nouă categorie meteorologică pentru zilele extrem de fierbinți, denumită „kokushobi”.

Căldura a afectat inclusiv animalele. În Tokyo, trei lei de la o grădină zoologică au murit, existând suspiciuni că temperaturile extreme au contribuit la decese. Presa internațională a relatat despre amploarea neobișnuită a episodului de căldură din Japonia.

Cercetătorii citați de The Guardian au concluzionat că intensitatea valului de căldură din iulie ar fi fost practic imposibilă în absența încălzirii globale provocate de activitatea umană.

În Hong Kong, temperatura a ajuns la 36,9°C, cel mai ridicat nivel măsurat oficial de la începutul observațiilor meteorologice, în 1884.

Episodul a readus în atenție și sistemul local de avertizare pentru stresul termic. Criticii au pus sub semnul întrebării eficiența pragurilor de alertă, în condițiile în care un record absolut de temperatură nu a determinat automat cel mai ridicat nivel de avertizare.

Autoritățile au anunțat că analizează sistemul de avertizare împreună cu serviciul meteorologic.

Fenomenul nu se limitează la Coreea de Sud, Japonia și Hong Kong.

În provincia chineză Xinjiang, o stație meteorologică a înregistrat 50°C în luna iulie. Valuri de căldură au afectat și nord-estul Chinei, în timp ce în Coreea de Nord au fost raportate nopți tropicale în care temperaturile nu au coborât sub 25°C.

Meteorologii indică o combinație între configurația circulației atmosferice și încălzirea climatică drept una dintre explicațiile pentru amploarea episodului.

Datele Organizației Meteorologice Mondiale arată că problema nu este una izolată.

Potrivit celui mai recent raport al WMO privind clima din Asia, regiunea s-a încălzit în perioada 1991–2025 cu un ritm de aproximativ două ori mai mare decât în intervalul 1961–1990. În 2025, Japonia, China și Coreea de Sud au înregistrat cea mai fierbinte vară din istoria măsurătorilor.

Raportul WMO arată, de asemenea, că Asia se încălzește mai rapid decât media globală, iar temperaturile extreme reprezintă unul dintre cele mai importante riscuri pentru populație, agricultură și ecosisteme.

Pentru agricultură, consecințele sunt deja vizibile. Culturile care puteau rezista unor perioade scurte de temperaturi ridicate sunt vulnerabile atunci când căldura devine mai intensă și persistă mai multe zile.

Valul de căldură din Asia arată astfel că temperaturile extreme nu reprezintă doar o problemă pentru oameni. Ele pot distruge recolte într-un timp foarte scurt, pot provoca pierderi masive în zootehnie și pot pune presiune asupra sistemelor de avertizare și protecție a populației.