Asociația Veteranilor din Teatrele de Operații AMVVD a anunțat decizia Curții Constituționale, publicată în urmă cu două zile în Monitorul Oficial. CCR a respins contestația plafonării pensiilor militare. Decizia nu aduce majorări și nu obligă casele sectoriale să recalculeze pensiile.

Curtea Constituțională a respins o nouă tentativă de eliminare pe cale judiciară a uneia dintre cele mai contestate reguli aplicate pensiilor militare. Este vorba despre plafonarea potrivit căreia pensia militară netă nu poate depăși media soldelor sau salariilor lunare nete care corespund veniturilor brute incluse în baza de calcul.

Veteranii anunță: CCR a decis ce se întâmplă cu plafonarea

Într-un text explicativ pentru informarea tuturor militarilor din Armata Română, președintele Asociației Veteranilor din Teatrele de Operații (AMVVD), Marius Apostol a postat pe pagina de Facebook ce a decis Curtea Constituțională și care sunt efectele.

„Decizia CCR nr. 5 din 15 ianuarie 2026 a fost publicată abia luni, 3 august, în Monitorul Oficial nr. 639. Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată în legătură cu art. VII din OUG nr. 59/2017, în ansamblul său, și cu art. VII pct. 3, care a modificat art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Hotărârea este definitivă și general obligatorie. Ea nu înseamnă însă că pensiile militare vor fi recalculate sau majorate. Dimpotrivă, CCR a menținut valabilitatea constituțională a normei contestate, în raport cu criticile analizate”.

Ce prevede plafonul contestat

„Prin OUG nr. 59/2017, Guvernul a modificat mai multe reglementări referitoare la pensiile de serviciu. Pentru pensiile militare, art. VII pct. 3 a stabilit următoarea regulă:

„La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.”

Practic, pensia este calculată mai întâi potrivit vechimii, procentelor și elementelor salariale recunoscute de lege. Dacă suma netă rezultată depășește media veniturilor salariale nete luate în calcul, plata este limitată la acest plafon.

Tocmai aici au apărut numeroase litigii. În anumite situații, prin aplicarea procentelor pentru vechime, a sporurilor sau a altor drepturi recunoscute de legislație, rezultatul teoretic al calculului putea fi mai mare decât plafonul permis. Diferența nu mai era însă acordată efectiv pensionarului”.

Cine spera la eliminarea plafonului

„Decizia era așteptată în special de foști militari, polițiști, jandarmi, pompieri și funcționari publici cu statut special care au contestat în instanță modul de stabilire a pensiei.

Interesul cel mai direct îl au persoanele ale căror drepturi au fost stabilite în perioada în care prevederile introduse prin OUG nr. 59/2017 au produs efecte asupra calculului pensiei. În cazul lor, eliminarea plafonului ar fi putut deschide calea pentru solicitarea unei noi decizii și, dacă rezultatul neplafonat era mai mare, pentru plata unor diferențe.

Unele acțiuni au urmărit nu doar înlăturarea plafonului, ci declararea neconstituțională a întregului art. VII. Miza era mai largă, deoarece OUG nr. 59/2017 a schimbat și mecanismul de actualizare a pensiilor militare, înlocuind raportarea la creșterile salariale ale personalului activ cu actualizarea anuală în funcție de inflație”.

Ce s-a cerut și ce s-a obținut

„Sindicate și organizații ale pensionarilor din structurile de apărare și ordine publică au susținut în ultimii ani acțiuni prin care au cerut:

☆ calcularea pensiei fără aplicarea plafonului net;

☆ actualizarea pensiei în raport cu majorările soldelor personalului activ;

☆ plata diferențelor pentru perioadele anterioare;

☆ actualizarea sumelor restante cu inflația și dobânda legală.

Decizia publicată acum reduce considerabil șansele ca aceste pretenții să fie obținute numai prin invocarea neconstituționalității prevederilor analizate de CCR”.

De unde a pornit dosarul

„Excepția a ajuns la Curtea Constituțională printr-un litigiu aflat la Curtea de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Instanța a sesizat CCR prin Decizia civilă nr. 2 din 11 februarie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 71/44/2021. Prin urmare, între sesizarea Curții și pronunțarea hotărârii au trecut aproape cinci ani, iar motivarea a devenit publică la mai bine de șase luni după pronunțarea din 15 ianuarie 2026.

CCR a respins excepția ca neîntemeiată și a constatat că prevederile art. VII, în ansamblul său, și ale art. VII pct. 3 din OUG nr. 59/2017 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Curtea a reiterat, în esență, jurisprudența potrivit căreia Constituția garantează dreptul la pensie, însă condițiile de acordare și modul de stabilire a cuantumului sunt reglementate de legiuitor. Statul dispune de o marjă de apreciere în configurarea pensiilor de serviciu, inclusiv a componentei suportate din bugetul public”.

Decizia nu produce recalculări din oficiu

Publicarea hotărârii în Monitorul Oficial nu obligă Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne sau celelalte instituții care administrează pensii militare să emită noi decizii.

În mod concret, hotărârea CCR:

☆ nu elimină plafonul aplicat pensiei nete;

☆ nu majorează pensiile aflate în plată;

☆ nu dispune recalcularea din oficiu;

☆ nu acordă diferențe pentru anii anteriori;

☆ nu reactivează vechiul mecanism de actualizare în funcție de soldele personalului activ;

☆ nu stabilește un nou procent de calcul al pensiei.

Casele sectoriale de pensii vor continua să aplice legislația în vigoare. Un pensionar poate solicita în continuare corectarea unei erori concrete din dosar, valorificarea unor documente neanalizate sau îndreptarea unui calcul greșit, dar nu poate obține automat eliminarea plafonului doar prin invocarea Deciziei nr. 5/2026”.

Ce cale mai rămâne pentru modificarea plafonului

După soluția CCR, schimbarea generală a regulii depinde în primul rând de Parlament sau de Guvern, printr-o intervenție legislativă care să respecte condițiile constituționale.

Curtea Constituțională verifică dacă o normă contravine Constituției, dar nu poate înlocui legiuitorul și nu poate stabili o formulă nouă de calcul. Respingerea excepției înseamnă că regula analizată nu poate fi înlăturată prin dosarul respectiv și pe baza criticilor examinate.

Parlamentul poate însă modifica Legea nr. 223/2015, poate schimba plafonul sau poate introduce un mecanism de recalculare. Pentru ca o asemenea măsură să producă efecte, este nevoie de adoptarea și intrarea în vigoare a unui act normativ care să precizeze beneficiarii, formula de calcul, data aplicării și sursa de finanțare.

Hotărârea CCR nu are legătură cu proiectele separate privind valorificarea unor perioade de vechime sau cumpărarea vechimii. Publicarea lor în aceeași perioadă nu înseamnă că pensionarii militari dobândesc dreptul la o recalculare”.

Verdict pentru pensionarii militari

„Pentru cei care sperau ca plafonarea să dispară în urma unei decizii de neconstituționalitate, hotărârea este nefavorabilă. Norma contestată a trecut testul CCR, iar publicarea motivării în Monitorul Oficial închide această etapă a litigiului.

O eventuală majorare generală a pensiilor militare sau revenirea la actualizarea în funcție de soldele personalului activ nu poate fi dedusă din Decizia nr. 5/2026. Pentru asemenea schimbări este necesară o nouă lege”.