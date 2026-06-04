Magistrații Curții Constituționale a României au analizat joi o sesizare extrem de importantă privind securitatea națională și industria de apărare. Instanța constituțională a decis să respingă obiecțiile aduse legii care aprobă modificările la Ordonanța de Urgență a Guvernului privind implementarea programului european SAFE, dând astfel mână liberă autorităților să aplice noile măsuri, anunță Agerpres.

Hotărârea prin care s-a stabilit că actul normativ respectă în totalitate Legea Fundamentală nu a fost una unanimă. Potrivit surselor citate, decizia a fost luată cu majoritate de voturi.

Demersul de la Curtea Constituțională nu a aparținut unui singur partid, ci a fost rezultatul unei acțiuni comune din legislativ. Mai exact, obiecția de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de către deputați neafiliați, care au considerat că modificările aduse textului inițial ar încălca normele constituționale.

Disputa juridică a apărut după ce Senatul a adoptat, pe 26 mai, cu amendamente, Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență 21/2026 pentru modificarea și completarea OUG 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.

Schimbările care au stârnit nemulțumirea contestatarilor au fost introduse chiar la propunerea Executivului. Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a motivat că Guvernul are capacități limitate și nu le poate adopta. Din acest motiv, a fost necesară intervenția Parlamentului pentru a debloca mecanismul de finanțare.

În esență, noile prevederi aprobate de legislatori și validate acum de CCR au o miză financiară și logistică uriașă pentru structurile de forță ale țării. Acestea vizează repartizarea fondurilor acordate României către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și dreptul acestora de a încheia angajamente în cadrul SAFE în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de împrumut, și nu de la data aprobării acestui acord, cum este în prezent.

Înainte de a ajunge pe masa judecătorilor constituționali, proiectul de lege trecuse de votul decisiv al senatorilor fără mari emoții din punct de vedere al cifrelor. La momentul adoptării în plen, au fost înregistrate 69 de voturi pentru, trei împotrivă și 31 de abțineri.