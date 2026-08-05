Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu delegația Confederației Patronale Concordia pentru o rundă de consultări axată pe competitivitatea economică a țării, cadrul fiscal-bugetar actual și prioritățile strategice de reformă.

În cadrul convorbirilor, o atenție deosebită a fost acordată situației din domeniul energetic și soluțiilor necesare pentru stabilizarea pieței și sprijinirea consumatorilor.

„Actualele provocări din sectorul energetic pot fi depăşite printr-o abordare integrată, bazată pe investiţii în capacităţi de producţie şi stocare, modernizarea reţelelor şi implementarea soluţiilor inteligente de gestionare a consumului”, a declarat, miercuri, premierul interimar Ilie Bolojan, în urma întâlnirii cu reprezentanţii Confederaţiei Patronale Concordia.

Șeful Guvernului a subliniat că noile programe guvernamentale sunt concepute special pentru a răspunde acestor cerințe, urmărind creșterea eficienței și a competitivității din sistem, dar și crearea premiselor necesare pentru ca tarifele la energie să scadă pe termen mediu și lung.

Reprezentanții mediului antreprenorial au expus în fața conducerii Guvernului principalele dificultăți din economie. Printre temele majore s-au numărat presiunea costurilor crescute asupra sectoarelor industriale, concurența dură de pe piețele internaționale, stadiul digitalizării în administrația publică și măsurile urgente necesare pentru susținerea companiilor locale.

Pentru depășirea obstacolelor curente și menținerea unei traiectorii economice sustenabile, premierul a punctat elementele de bază ale strategiei guvernamentale.

„Dezvoltarea economiei şi creşterea competitivităţii depind de consolidarea finanţelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi întărirea încrederii investitorilor în economia românească”, a spus premierul.

Schimburile de opinii au inclus măsuri concrete pentru accelerarea transformării digitale a aparatului bugetar. Accentul a fost pus pe dezvoltarea instrumentelor informatice menite să combată evaziunea fiscală, să simplifice procedurile administrative pentru companii și să crească calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Totodată, au fost dezbătute aspecte legate de accesul la finanțare, costurile creditării și cadrul de sprijin pentru menținerea competitivității companiilor românești. În încheierea întrevederii, Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Executivului pentru un dialog permanent cu sectorul privat, astfel încât deciziile de politică economică să ofere predictibilitate și să stimuleze investițiile.