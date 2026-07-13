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Simona Halep, un nou mesaj după apariția cu Dorin Mateiu la Wimbledon: „Cel mai bun meci din viața mea”

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Simona Halep, un nou mesaj după apariția cu Dorin Mateiu la Wimbledon: „Cel mai bun meci din viața mea”Sursa foto: Facebook/Simona Halep
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Din cuprinsul articolului

Simona Halep a rememorat unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale sportive. La șapte ani de la câștigarea turneului de la Wimbledon, fosta lideră mondială a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care vorbește despre victoria obținută în fața Serenei Williams.

„7 ani de la cel mai bun meci din viaţa mea. Parcă a fost ieri”, a scris Simona Halep pe Facebook.

Victoria care a intrat în istoria tenisului românesc

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep, aflată atunci pe locul 7 WTA, a cucerit al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o categoric pe Serena Williams, locul 10 WTA, în finala de la Wimbledon.

Românca s-a impus cu 6-2, 6-2, într-un meci care a durat doar 55 de minute, una dintre cele mai clare victorii dintr-o finală de Grand Slam.

După succesul de la Roland Garros din 2018, trofeul de la Wimbledon a reprezentat al doilea titlu major din cariera Simonei Halep și unul dintre cele mai importante momente din istoria tenisului românesc.

Șapte ani mai târziu

În cei șapte ani care au trecut de la acel succes, Simona Halep și-a încheiat cariera competițională și a rămas una dintre cele mai importante sportive din istoria României.

În schimb, Serena Williams, ajunsă la 44 de ani, a revenit în circuit după o pauză de patru ani, însă a fost eliminată în primul tur al ediției din acest an a turneului de la Wimbledon.

Simona Halep, prezentă în Loja Regală la Wimbledon

Simona Halep a fost prezentă în Loja Regală la finala feminină de la Wimbledon, câștigată de Linda Noskova în fața Karolinei Muchova.

Fosta campioană a asistat la meci din apropierea Prințesei de Wales, iar alături de ea s-a aflat omul de afaceri Dorin Mateiu.

Prima apariție publică alături de Dorin Mateiu

Simona Halep

Simona Halep. Sursă foto: captură video

Prezența celor doi în Loja Regală a reprezentat prima apariție publică împreună, după mai multe luni în care au existat informații potrivit cărora formează un cuplu.

Nici Simona Halep, nici Dorin Mateiu nu au comentat până în prezent informațiile privind relația lor.

Apariția de la Wimbledon vine la aproximativ o lună după ce cei doi au fost surprinși împreună în vacanță, în Mykonos.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin-Mirel Mateiu, în vârstă de 59 de ani, este un om de afaceri din Alba Iulia, cunoscut pentru investițiile sale în industria cărnii și a preparatelor din carne. De-a lungul timpului, presa l-a supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania”.

Viața personală a Simonei Halep s-a aflat în atenția publică după divorțul de Toni Iuruc. Cei doi s-au căsătorit în 2021, însă mariajul s-a încheiat după opt luni, înainte ca ceremonia religioasă programată la Sinaia să mai aibă loc.

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