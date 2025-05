Monden Ilie Năstase, mesaj pentru Papa Leon. Fostul mare tenismen i-a pregătit un cadou







Ilie Năstase a lansat o provocare pentru Papa Leon. Spre surprinderea fanilor lui, fostul mare campion a mărturisit că și-ar dori să joace tenis cu noul conducător al Bisericii Catolice.

Ilie Năstase, dispus să joace un meci cu Papa Leon

După ce a aflat că Suveranul Pontif este pasionat de tenis, Ilie Năstase a declarat că ar fi încântat să joace un meci cu acesta.

„Am aflat că noului Suveran Pontif îi place tenisul, că juca tenis în tinereţe, şi că urmărea toate turneele importante la nivel internaţional. Eu aş fi dispus, la orice oră, oricând s-ar putea, să merg la Vatican şi să schimb câteva mingi pe terenul de tenis cu Sanctitatea Sa pentru că am citit că există, la Vatican, un teren de tenis. Nu ştiu dacă ar vrea să jucăm la dublu sau la simplu, dar eu aş fi dspus să fac un challenge”, a declarat el.

Planurile fostului mare tenisman

De altfel, fostul lider mondial a mărturisit că nu ar merge cu mâna goală în Italia.

„Dacă va fi să ajung acolo, îi voi oferi din partea mea o rachetă de tenis cu care am jucat la unul dintre turneele mari”, a spus Ilie Năstase, potrivit Orangesport.ro.

În trecut, Papa Leon a explicat că una dintre laturile negative ale vieții de slujitor al bisericii este lipsa timpului liber. De altfel, el a mărturisit că este pasionat de tenis.

„Mă consider un jucător destul de amator de tenis. De când am părăsit Peru, am avut puține ocazii să mă antrenez, așa că abia aștept să revin pe teren. Nu că această slujbă mi-ar fi lăsat prea mult timp liber pentru asta până acum”, spunea el.

Papa Leon, prima slujbă în postura de conducător al Bisericii Ortodoxe

Vineri, Suveranul Pontif s-a rugat în Capela Sixtină alături de cardinali. Deși are posibilitatea să facă schimbări în aparatul administrativ de la Vatican, Papa Leon să să își acorde timp pentru reflecție, rugăciune și dialog. Astfel, reprezentanții instituțiilor Curiei Romane vor rămâne în funcții.