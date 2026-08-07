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Remediul pentru mahmureală recomandat de Emil Boc. Sfat pentru petrecăreții de la Untold

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Remediul pentru mahmureală recomandat de Emil Boc. Sfat pentru petrecăreții de la UntoldEmil Boc. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primarul Clujului, Emil Boc, le-a recomandat participanților la Untold un remediu tradițional pentru mahmureala de după nopțile de festival. Acesta a spus că zeama de varză, cunoscută și sub numele de moare, ar fi o alegere mai bună decât cafeaua și le-a indicat tinerilor inclusiv locul de unde o pot cumpăra.

Emil Boc le-a oferit festivalierilor de la Untold o recomandare pentru diminețile de după petrecerile care țin până târziu.

Emil Boc recomandă zeama de varză după petrecere

„După o noapte de festival la Untold, nu cafeaua e cel mai bun leac, ci zeama de varză, moarea. Dar și asta, băută cu măsură, că trebuie să ajungă pentru toate zilele de festival”, explică Emil Boc, în timp ce-și toarnă în pahar puțin din sticla sa goală pe jumătate, pe care a cumpărat-o anterior din piața volantă de pe platoul de la Sala Sporturilor.

Primarul Clujului a spus că băutura conține săruri naturale și că preferă să fie ținută la frigider înainte de consum.

Într-o înregistrare video publicată anterior, Emil Boc le-a recomandat celor veniți la festival să treacă și prin piața volantă de pe platoul de la Sala Sporturilor pentru a cumpăra zeamă de varză.

„O recomandare pentru festivalieri: După ce petreceți, vineri seara, la Untold, sâmbătă dimineața treceți pe ′aci, la piața volantă de pe pe platoul de la Sala Sporturilor, la doar câteva sute de metri distanță și luați o Moare, adică o zeamă de varză. (....)După aceea puteți chefui la Untold și să vă simțiți bine”, a declarat Boc.

Sting

Sting. Sursă foto: Facebook

Emil Boc a mers și la concertul lui Sting

Untold a început joi, la Cluj-Napoca, iar printre artiștii prezenți la festival se numără și Sting.

Emil Boc a asistat la concertul artistului și a scris ulterior pe Facebook despre moment.

„În anii ‘80 nu credeam ca o să văd vreodată Sting la Cluj și să aud una dintre melodiile studenției mele - Englishman in New York!”, a scris Boc joi seară, pe Facebook, postând și un videoclip cu imagini de la concertul reputatului artist.

Untold are loc la Cluj până pe 9 august

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD se desfășoară în perioada 6-9 august 2026, la Cluj-Napoca.

Pe lista artiștilor internaționali se află Sting, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.

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