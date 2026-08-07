UNTOLD este despre energia pe care o simți în fața scenei, despre oamenii pe care îi întâlnești și despre experiențele care îți transformă fiecare zi de festival într-o poveste. Pentru al doilea an consecutiv, Trendyol revine în calitate de Partener Oficial de Fashion și te invită într-un spațiu spectaculos, unde moda și frumusețea se întâlnesc într-un mod autentic și inovator.

Amplasată chiar pe aleea principală, zona Trendyol este construită pe două niveluri și aduce din nou toate experiențele care au făcut senzație anul trecut, dar și o serie de noutăți care definesc ediția din 2026. Printre cele mai așteptate se numără prezentarea, pentru prima dată în cadrul UNTOLD, a colecțiilor capsulă dedicate pieței din România și dezvoltate împreună cu Gina, Smiley și Theo Rose sub brandul Trendyol Collection. Acestea sunt inspirate de stilul și personalitatea fiecăruia dintre cei trei artiști.

Tot în premieră, Trendyol îi aduce la festival și pe unii dintre comercianții români activi pe platformă. Este ocazia perfectă să descoperi branduri locale și să susții creativitatea românească într-unul dintre cele mai apreciate evenimente muzicale din lume.

Fie că vii pentru un ultim touch-up înainte de concertul preferat sau doar pentru o doză de inspirație, spațiul Trendyol aduce la viață conceptul House of Trends, oferind o experiență completă.

Începe cu un glitter makeover sau o sesiune la Make-up Corner, unde specialiștii îți pregătesc look-ul perfect de festival. Descoperă apoi, printr-o analiză cromatică personalizată, ce culori ți se potrivesc cel mai bine, iar la final învârte roata norocului Trendyol pentru șansa de a câștiga surprize și premii atractive.

Una dintre atracțiile principale ale ediției din acest an este spațiul dedicat colecțiilor capsulă dezvoltate alături de Gina, Smiley și Theo Rose, sub brandul Trendyol Collection. Acestea aduc împreună stilul personal al fiecărui artist și cele mai noi tendințe Trendyol, oferind vizitatorilor ocazia să descopere de aproape piesele, materialele și inspirația din spatele fiecărei colecții.

Iar dacă vrei să explorezi și mai mult universul Trendyol, fă o oprire la Fashion Village, unde o parte dintre comercianții români prezenți pe platformă își expun colecțiile pe toată durata festivalului.

Atmosfera este completată de zone dedicate fotografiilor, spații de relaxare și multe alte surprize pregătite pe parcursul celor patru zile de festival.

Pe lângă zona principală de activare, Trendyol aduce la festival și o a doua experiență de brand: un photo corner amplasat în apropierea Scenei Retro. Conceput ca un spațiu dedicat, photo corner-ul îi invită pe participanții la festival să se oprească, să pozeze și să își împărtășească momentele preferate.

Sunteți așteptați pe toată durata festivalului în universul Trendyol, cu experiențe noi, activări speciale și multe momente care merită surprinse. Spațiul a fost inaugurat oficial în prima zi a festivalului, în prezența lui Smiley și a Ginei, care au dat startul unei noi ediții pline de stil, inspirație și energie.

Poate ai descoperit o piesă din colecțiile create în colaborare cu Gina, Smiley sau Theo Rose. Poate ai găsit un brand românesc pe care nu îl cunoșteai sau ai salvat câteva outfituri pe care abia aștepți să le porți și după festival.

Oricare ar fi inspirația cu care pleci de la UNTOLD, o poți regăsi în aplicația Trendyol, unde colecțiile și produsele preferate sunt la doar câteva click-uri distanță.

Vara aceasta, Trendyol revine la UNTOLD cu o experiență care aduce împreună tendințe din moda internațională, creativitatea românească și energia unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume.

Get the trend, follow the magic!