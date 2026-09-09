Paniternational Process Dynamics SRL, fosta UNTOLD SRL, a depus pe 2 septembrie 2026 o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Specializat Cluj.

Societatea, implicată în organizarea Festivalului UNTOLD alături de alte firme și asociații, a raportat pierderi cumulate de peste 35,3 milioane de lei în perioada 2020-2025.

În 2025, compania a declarat doi angajați, datorii de peste 37 de milioane de lei și capitaluri proprii negative de peste 28 de milioane de lei.

Dosarul nr. 700/1285/2026 a fost înregistrat la instanță, însă, potrivit informațiilor disponibile în materialul-sursă, la o săptămână de la depunerea cererii nu fusese stabilit primul termen de judecată.

Deschiderea procedurii de insolvență și eventualele măsuri care vor fi dispuse urmează să fie stabilite de instanță. Depunerea cererii nu înseamnă, în sine, că societatea a intrat deja în faliment.

UNTOLD SRL a fost înființată în octombrie 2015 de Ioan Bogdan Buta și Sorin Gadola. La data înmatriculării, administratorul unic era Mircea Ionuț Morariu. Din ianuarie 2017, administrarea societății a fost preluată exclusiv de Sebastian Dorel Ferenț.

În noiembrie 2025, firma și-a schimbat denumirea în PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL. Societatea este deținută integral de UNTOLD UNIVERSE SA, al cărei administrator este Sebastian Dorel Ferenț.

Compania a înregistrat pierderi în fiecare dintre ultimii șase ani analizați, valoarea cumulată ajungând la 35.356.072 de lei. Cel mai mare rezultat negativ a fost raportat în 2020, când pierderea a fost de 10.457.444 de lei.

Potrivit datelor financiare prezentate în materialul-sursă, pentru anul 2025, PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL a declarat o cifră de afaceri de 5.241.888 de lei și pierderi de 4.413.112 lei.

La finalul exercițiului financiar, societatea avea datorii de 37.048.344 de lei, în timp ce disponibilitățile din conturi erau de numai 33 de lei. Capitalurile proprii erau negative, la nivelul de -28.120.258 de lei.

Acești indicatori arată o situație financiară dificilă, însă nu permit, singuri, stabilirea rezultatului procedurii de insolvență. Pentru a determina dacă există premisele unui faliment sau dacă poate fi aplicat un plan de reorganizare, vor conta situația activelor, structura datoriilor, fluxurile de numerar și deciziile instanței.

Materialul-sursă ridică și o întrebare privind cesiunea, în urmă cu câteva luni, a participației deținute de PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL la UNTOLD PRODUCTION SRL. Potrivit informațiilor prezentate, cele 100 de părți sociale reprezentând 100% din capitalul social al companiei au fost cesionate la valoarea nominală de 100 de lei.

UNTOLD PRODUCTION SRL îl are pe Ioan Bogdan Buta ca beneficiar raportat la ONRC. În 2025, societatea a declarat patru angajați, un profit net de 6.719.565 de lei și o cifră de afaceri de 124.081.089 de lei. La finalul anului, capitalurile proprii erau pozitive, de 11.540.143 de lei.

Diferența dintre valoarea nominală a părților sociale și rezultatele financiare raportate de UNTOLD PRODUCTION SRL justifică verificarea operațiunii, inclusiv a condițiilor în care a fost realizată și a eventualelor efecte asupra patrimoniului societății care solicită insolvența. Doar documentele tranzacției și analiza administratorului judiciar vor putea clarifica aceste aspecte.

În perioada următoare, instanța urmează să analizeze cererea depusă de PANITERNATIONAL PROCESS DYNAMICS SRL și să stabilească măsurile procedurale aplicabile. În cazul deschiderii procedurii, creditorii vor putea participa la demersurile prevăzute de legislația insolvenței, în funcție de natura și valoarea creanțelor lor.

De asemenea, eventualul administrator judiciar va putea verifica operațiunile efectuate anterior deschiderii procedurii, inclusiv cesiunea participației la UNTOLD PRODUCTION SRL, în limitele atribuțiilor stabilite de lege.