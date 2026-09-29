Consilierul general Ovidiu Zară a lansat o serie de critici după ce fostul deputat PNL Gheorghe Pecingină a fost numit administrator special al Societății de Transport București (STB), aflată în insolvență. Acesta a făcut referire și la remunerația lunară pe care acesta ar urma să o primească. Zară a pus numirea în legătură cu trecutul politic al avocatului, care a ocupat funcții publice și a fost parlamentar în legislatura 2020-2024.

Gheorghe Pecingină a fost desemnat administrator special al STB printr-o decizie a Adunării Generale a Acționarilor din 22 septembrie 2026. Potrivit companiei, acesta va avea atribuții privind administrarea societății, reprezentarea în justiție și propunerea unui plan de reorganizare.

Consilierul general Ovidiu Zară a criticat numirea lui Gheorghe Pecingină și suma pe care acesta ar urma să o primească lunar, susținând că desemnarea a fost făcută în timp ce societatea de transport se află în insolvență.

„Insolvența STB cu cheltuială se ține când e vorba de PNL”, și-a început Ovidiu Zară mesajul, făcând referire la afilierea politică a noului administrator special.

Acesta a amintit că decizia a fost luată pe 22 septembrie, când reprezentanții acționarilor STB SA, Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, și județul Ilfov, prin Consiliul Județean Ilfov, au aprobat desemnarea lui Gheorghe Pecingină în funcție.

„Tot atunci a fost stabilită și remunerația lunară brută a administratorului special: 33.000 lei! Adică echivalentul a vreo 6.600 euro!”, a scris consilierul general.

STB a anunțat oficial numirea lui Pecingină și atribuțiile pe care acesta le va avea în perioada procedurii de insolvență. Compania a transmis că administratorul special va contribui la elaborarea unui plan de reorganizare, cu obiectivul redresării și eficientizării activității.

Ovidiu Zară a făcut referire și la parcursul politic al lui Gheorghe Pecingină, fost deputat PNL de Gorj, care a activat de-a lungul anilor în mai multe formațiuni politice.

„Dar cine este Gheorghe Pecingină? Avocat de profesie, este un fost deputat PNL din legislatura 2020-2024, care a trecut de-a lungul carierei sale prin cinci partide”, a scris consilierul general, enumerând formațiunile din care acesta a făcut parte:

PDL, între 2003 și ianuarie 2012;

PP-DD, între ianuarie și februarie 2012, perioadă în care a candidat la Primăria Târgu Jiu;

PSD, între 2012 și 2014;

PNL, între 2016 și 2024;

Partidul DREPT, între 2 și 16 septembrie 2024, formațiune înființată de fostul europarlamentar USR Vlad Gheorghe.

Consilierul a amintit și de numirea lui Pecingină într-o funcție guvernamentală, înainte ca acesta să ajungă în Parlament.

„În anul 2020, înainte de a deveni deputat PNL de Gorj, Gheorghe Pecingină a fost numit de Ludovic Orban secretar de stat în Ministerul Finanțelor, ulterior ocupând mai multe funcții publice în diverse instituții”, a afirmat Ovidiu Zară.

În mesajul său, Ovidiu Zară a făcut referire și la activitatea lui Gheorghe Pecingină în Parlament, susținând că acesta a avut 20 de intervenții în plen pe parcursul celor patru ani de mandat.

„Ca deputat, în patru ani, Gheorghe Pecingină a luat cuvântul în Parlament de 20 de ori, discursurile sale însumând 36 de minute. «Performanță», neicușorule!”, a scris consilierul general.

Procedura de insolvență a STB a fost deschisă de Tribunalul București la 8 septembrie 2026. Potrivit companiei, obiectivul este reorganizarea activității și achitarea datoriilor, iar administratorul special urmează să propună un plan în acest sens.