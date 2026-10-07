Doliu la Hollywood. A murit vedeta din „Exodus”, Eva Marie Saint

Actrița americană Eva Marie Saint, cunoscută pentru rolurile din filme precum „Exodus”, „On the Waterfront” și „North by Northwest”, a murit la vârsta de 102 ani, potrivit The Times of Israel.

Actrița a murit marți, la locuința sa din Los Angeles, a confirmat reprezentantul familiei, Jeff Sanderson.

Eva Marie Saint a avut unul dintre cele mai spectaculoase debuturi din istoria Hollywoodului.

În 1954, a jucat alături de Marlon Brando în „On the Waterfront”, interpretând rolul iubitei personajului său, Terry Malloy. Pentru această interpretare a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Momentul ceremoniei de decernare a premiilor a devenit memorabil și dintr-un alt motiv. Însărcinată cu primul ei copil, Saint a primit trofeul de la Frank Sinatra și a glumit că s-ar putea ca bebelușul să fie deja „aici”. Fiul său, Darrell, s-a născut două zile mai târziu.

Actrița a preferat să-și construiască o carieră selectivă și a refuzat contracte pe termen lung cu studiourile. În primul său deceniu la Hollywood a apărut în doar șapte filme, alegând să respingă inclusiv proiecte cu actori precum Gregory Peck, Laurence Harvey și Burt Lancaster.

În 1959, la insistențele soțului său, regizorul Jeffrey Hayden, Saint a acceptat rolul din „North by Northwest”, filmul lui Alfred Hitchcock în care a jucat alături de Cary Grant.

Un an mai târziu, a apărut în „Exodus”, pelicula de peste trei ore despre evenimentele care au precedat fondarea statului Israel. Saint a interpretat-o pe Kitty Fremont, o asistentă americană care se îndrăgostește de un lider al Haganah, interpretat de Paul Newman.

Începând din anii ’70, Saint s-a concentrat mai mult pe televiziune. A câștigat un premiu Emmy pentru miniseria „People Like Us”, în 1990, și a continuat să joace și în secolul XXI, inclusiv în „Superman Returns”.

Născută pe 4 iulie 1924, în Newark, New Jersey, Eva Marie Saint a avut o carieră de peste șase decenii. A fost căsătorită cu Jeffrey Hayden timp de 65 de ani, până la moartea acestuia, în 2016.