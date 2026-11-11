Aleksandr Darciev, ambasadorul Federației Ruse în Statele Unite, a murit miercuri, 11 noiembrie 2026, la vârsta de 66 de ani. Ministerul rus al Afacerilor Externe a confirmat dispariția diplomatului, însă nu a oferit detalii despre circumstanțele în care s-a produs moartea acestuia. Cauza nu a fost făcută publică, potrivit AFP.

Anunțul a fost transmis printr-un comunicat oficial al diplomației ruse și preluat de agenția Interfax și de mai multe publicații internaționale, printre care ABC News, The Moscow Times și The Kyiv Independent.

Reprezentanții Ministerului rus de Externe au transmis condoleanțe familiei și apropiaților ambasadorului. În mesajul oficial, Darciev a fost descris drept un diplomat cu experiență vastă, un profesionist și un specialist în relațiile cu Statele Unite.

Până în prezent, autoritățile de la Moscova nu au comunicat motivul pentru care Aleksandr Darciev a murit. Ministerul rus de Externe a anunțat că sfârșitul diplomatului a fost unul subit, fără să ofere informații despre eventuale probleme medicale sau despre împrejurările în care s-a produs tragedia.

Nici publicațiile internaționale care au relatat despre acest eveniment nu au prezentat o explicație oficială privind cauza morții. Nu există, astfel, date confirmate care să indice o anumită afecțiune sau un alt factor care ar fi provocat sfârșitul ambasadorului.

Aleksandr Darciev s-a născut pe 14 mai 1960 și a avut o carieră diplomatică îndelungată, concentrată în special pe relațiile Rusiei cu America de Nord.

În martie 2025, acesta a fost numit ambasador al Federației Ruse în Statele Unite, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin. Darciev l-a înlocuit în funcție pe Anatoli Antonov.

Anterior numirii sale la Washington, diplomatul a reprezentat Rusia în Canada, unde a ocupat funcția de ambasador în perioada 2014-2021.

De asemenea, Aleksandr Darciev a condus departamentul pentru relații cu America de Nord din Ministerul rus de Externe, acumulând o experiență importantă în dosarele diplomatice care vizau Statele Unite și Canada.

Moartea ambasadorului survine într-un moment delicat pentru relațiile dintre Moscova și Washington, marcate de discuțiile diplomatice privind războiul din Ucraina.

Până la momentul anunțului, autoritățile ruse nu au comunicat cine îi va lua locul lui Aleksandr Darciev la conducerea misiunii diplomatice de la Washington.