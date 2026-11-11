Republica Molodva. La o zi după ce Rusia a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Republicii Moldova, Igor Dodon s-a întâlnit cu ambasadorul rus Oleg Ozerov. Mai mult, liderul PSRM a anunțat că o delegație de deputați ai formațiunii va pleca la Moscova, unde va participa la un eveniment organizat de „Rusia Unită”, partidul condus de Dmitri Medvedev.

Deplasarea este planificată pentru 14–18 noiembrie. Socialiștii sunt invitați la adunarea generală a unei mișcări internaționale care promovează lupta împotriva „neocolonialismului” și „libertatea națiunilor”. Igor Dodon a făcut publică întâlnirea cu Oleg Ozerov miercuri, 11 noiembrie. În mesajul său, liderul socialiștilor a pus accent pe necesitatea păstrării dialogului dintre Republica Moldova și Federația Rusă.

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat situația relațiilor bilaterale și posibilitățile de cooperare în domenii de interes comun. Dodon nu a abordat însă decizia Moscovei de a expulza un angajat al misiunii diplomatice moldovenești. Nici prăbușirea dronei rusești cu încărcătură explozivă în raionul Telenești nu a fost menționată în postarea sa.

„Astăzi, am avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. În cadrul întrevederii, am efectuat un schimb de opinii privind stadiul actual al relațiilor bilaterale moldo-ruse, subliniind importanța menținerii unui dialog deschis și a tradițiilor de colaborare în diverse domenii de interes reciproc”, a transmis Igor Dodon.

În același mesaj, acesta a făcut publică și următoarea deplasare a parlamentarilor socialiști în Rusia. Invitația a venit din partea partidului „Edinaia Rossia”, iar reuniunea va avea loc sub egida acestei formațiuni.

„Câțiva deputați PSRM vor efectua o vizită la Moscova, la invitația partidului «Edinaia Rossia», pentru a participa la lucrările Adunării Generale a Mișcării Internaționale «Forumul susținătorilor luptei împotriva practicilor moderne ale neocolonialismului – Pentru libertatea națiunilor!», care va avea loc în perioada 14–18 noiembrie curent, sub egida partidului «Edinaia Rossia»”, a anunțat liderul socialiștilor.

Anunțul lui Dodon vine după o nouă escaladare a tensiunilor diplomatice dintre cele două state. Pe 10 noiembrie, autoritățile ruse l-au convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, și i-au comunicat că un angajat al ambasadei moldovenești trebuie să părăsească Federația Rusă.

Ministerul rus de Externe a justificat măsura prin principiul reciprocității. Moscova a reacționat astfel la decizia Chișinăului din 23 octombrie, când un diplomat rus a fost expulzat din Republica Moldova.

Măsura autorităților moldovene a urmat după ce o dronă de atac de tip Gheran-4 s-a prăbușit în localitatea Chiștelnița din raionul Telenești. Aparatul transporta un focos exploziv și a căzut la o distanță de aproximativ 100 de metri de o casă și de o instalație energetică.

Incidentul a fost calificat de autoritățile de la Chișinău drept o încălcare gravă a suveranității Republicii Moldova și un pericol direct pentru populație.

Rusia a respins acuzațiile privind proveniența dronei și a învinuit Chișinăul pentru deteriorarea relațiilor dintre cele două țări. Miercuri, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat că angajatul ambasadei de la Moscova a fost expulzat.

Evenimentul la care sunt invitați deputații PSRM este organizat de „Rusia Unită”, formațiune condusă de Dmitri Medvedev. Fostul președinte al Federației Ruse ocupă în prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate de la Moscova.

În februarie 2024, partidul a lansat mișcarea internațională „Pentru libertatea națiunilor”. Organizatorii o prezintă drept o platformă de combatere a neocolonialismului și de susținere a unei ordini mondiale multipolare.

La sfârșitul lunii octombrie, Medvedev a anunțat că adunarea generală a mișcării va fi găzduită de Moscova. Printre subiectele propuse pentru discuții se numără și identificarea unor instrumente juridice împotriva practicilor pe care organizatorii le consideră neocoloniale.

Deplasarea anunțată pentru mijlocul lunii noiembrie nu este prima vizită a socialiștilor la Moscova din această toamnă. În perioada 12–14 octombrie, Igor Dodon a condus o delegație a PSRM în capitala Rusiei, la invitația Dumei de Stat.

În cadrul acelei vizite, parlamentarii s-au întâlnit cu Ruslan Tatarinov, vicepreședinte al partidului „Rusia Justă”. Acesta a participat la invazia rusă în Ucraina, din 2022 până în februarie 2025. Socialiștii au avut discuții și cu Andrei Klimov și Artem Turov, reprezentanți ai partidului „Rusia Unită”.

La revenirea în Republica Moldova, Dodon a declarat că a convenit cu partea rusă asupra unor demersuri legate de livrările de gaze naturale. El a spus că încearcă să identifice o companie care ar putea transporta gaze rusești până la frontiera Republicii Moldova, la un preț mai mic.

Liderul PSRM nu a prezentat însă o ofertă concretă. Nu a precizat nici costul gazelor, nici condițiile în care acestea ar putea ajunge în Republica Moldova.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a exclus atunci posibilitatea ca Republica Moldova să revină la achizițiile de gaze rusești. Oficialul a argumentat că banii obținuți de Rusia din comercializarea gazelor sunt folosiți pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei. În plus, el a atras atenția că gazoductul TurkStream, prin care ar putea fi transportat gazul, este deja aglomerat.