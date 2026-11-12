Actorul și comediantul american Anthony Clark, cunoscut pentru rolul său din sitcomul „Yes, Dear”, a murit la vârsta de 62 de ani, potrivit Page Six. Vestea a fost făcută publică miercuri, 11 noiembrie 2026, de fostul său coleg de distribuție, actorul Mike O’Malley, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor Clark ar fi murit în urma unor complicații asociate pneumoniei. Până la publicarea informației, cauza oficială a decesului nu fusese anunțată. Actorul ar fi murit marți, 10 noiembrie, iar dispariția sa a provocat numeroase reacții în rândul colegilor de breaslă și al fanilor.

Mike O’Malley a povestit că îl cunoscuse pe Clark încă din perioada în care acesta susținea spectacole de stand-up comedy în Boston. La mijlocul anilor ’90, comediantul avea deja un public numeros și reușea să umple sălile în care apărea.

În mesajul său, O’Malley a rememorat prima întâlnire cu prestația lui Clark, la clubul The Comedy Connection. Actorul a spus că el și soția sa, Lisa, au râs fără oprire și că prietenul său avea un stil aparte, reușind să transforme în momente comice chiar și situațiile absurde din poveștile sale.

„Era atât de special – unul dintre acei comedianți care râdeau alături de tine de absurditatea propriilor povești și observații”, a scris O’Malley. Acesta a adăugat că îl admirase pe Clark înainte ca între ei să se lege o prietenie.

Unul dintre detaliile care au făcut mesajul de adio și mai personal este faptul că cei doi vorbiseră la telefon cu aproximativ trei săptămâni înainte de moartea actorului. O’Malley și-a amintit că și atunci Clark reușise să-i facă să râdă.

Anthony Clark a devenit cunoscut publicului larg datorită rolului Gregory „Greg” Warner din serialul american „Yes, Dear”, produs de postul CBS. Sitcomul a fost difuzat între 2000 și 2006 și a avut șase sezoane, însumând 122 de episoade.

În serial, Clark l-a interpretat pe Greg Warner, un bărbat căsătorit cu Kim, personaj jucat de Jean Louisa Kelly. Povestea urmărea viața celor două familii care locuiau în aceeași casă, după ce Jimmy Hughes, interpretat de Mike O’Malley, și soția sa, Christine, ajungeau să împartă proprietatea cu Greg și Kim.

Serialul a avut o perioadă de difuzare de șase ani, iar distribuția principală a contribuit la popularitatea producției în rândul telespectatorilor americani. O’Malley a amintit în mesajul său că serialul s-a încheiat cu 20 de ani în urmă, după cele 122 de episoade.

Născut pe 4 aprilie 1964, în Lynchburg, statul Virginia, Anthony Clark și-a construit cariera pornind de la spectacolele de stand-up comedy. A devenit cunoscut în Boston, unde reprezentațiile sale atrăgeau un public numeros.

Înainte de succesul obținut cu „Yes, Dear”, actorul a avut roluri importante în alte producții de televiziune. A jucat în serialul „Boston Common”, difuzat de NBC între 1996 și 1997, și în „Soul Man”, o producție CBS în care a apărut alături de Dan Aykroyd.

A avut și apariții în filme, printre care „Dogfight” (1991), „The Rock” și „My Uncle Rafael” (2012). În 2006, Anthony Clark a prezentat cel de-al patrulea sezon al emisiunii-concurs „Last Comic Standing”, difuzată de NBC.

Potrivit publicației Los Angeles Times, rolul din „Yes, Dear” a rămas cea mai cunoscută apariție a sa pe micul ecran.

Vestea morții actorului a provocat reacții și în comunitatea comedianților americani. Dane Cook, care a împărțit scena cu Anthony Clark în perioada începuturilor sale la Boston, a vorbit despre talentul acestuia.

Cook l-a descris drept unul dintre cei mai buni comedianți live pe care i-a văzut vreodată. Acesta și-a amintit că prestațiile lui Clark erau atât de bune, încât îi făceau pe ceilalți artiști să se întrebe dacă mai au ce căuta pe scenă.

Un alt mesaj a venit din partea actorului și comediantului Nick Swardson, cunoscut pentru aparițiile sale în serialul „Reno 911!”. Acesta a spus că Anthony Clark fusese unul dintre cei mai buni prieteni ai săi și că îl însoțise în turneele de stand-up, deschizând numeroase spectacole.

Swardson a rememorat momentele petrecute împreună și a transmis că speră ca prietenul său să-și fi găsit liniștea.

În privința circumstanțelor decesului, informațiile publicate de presa americană indică posibile complicații asociate pneumoniei. Deadline a relatat această informație, însă cauza oficială a morții nu a fost comunicată public de familie sau de reprezentanții actorului.

Anthony Clark a murit pe 10 noiembrie 2026, la 62 de ani. Anunțul făcut de Mike O’Malley a readus în atenția publicului cariera unui comediant care a cunoscut succesul atât pe scenele de stand-up, cât și în televiziune.

Pentru colegii săi, amintirea lui rămâne legată de umorul spontan și de capacitatea de a transforma o simplă conversație într-un motiv de râs.