Fizicianul teoretician britanic Jeffrey Goldstone, profesor emerit la Massachusetts Institute of Technology (MIT) și unul dintre cercetătorii care au contribuit decisiv la dezvoltarea fizicii particulelor, a murit pe 12 octombrie 2026, la vârsta de 93 de ani. Anunțul a fost făcut de MIT pe 10 noiembrie, instituția în care omul de știință a activat timp de aproape 49 de ani.

Goldstone este cunoscut în comunitatea științifică pentru teorema care îi poartă numele și pentru contribuțiile sale la teoria cuantică a câmpurilor, teoria corzilor și calculul cuantic.

Cercetările sale au influențat dezvoltarea Modelului Standard al fizicii particulelor și au oferit instrumente teoretice folosite ulterior în mai multe ramuri ale fizicii. Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere academice care s-a întins pe mai multe decenii și a influențat generații de cercetători.

Născut în 1933, la Manchester, în Anglia, Jeffrey Goldstone și-a obținut doctoratul la Trinity College, Universitatea Cambridge, în 1958. A urmat stagii de cercetare la Cambridge, Universitatea Harvard, CERN și Universitatea din Copenhaga.

A început ca specialist în teoria nucleară, iar colaborarea sa cu fizicianul Hans Bethe a contribuit la dezvoltarea utilizării diagramelor Feynman pentru descrierea sistemelor nerelativiste cu mai multe particule fermionice.

Ulterior, interesul său s-a îndreptat către fizica particulelor și teoriile relativiste ale câmpurilor. Una dintre cele mai importante contribuții ale sale a fost demonstrarea unei proprietăți fundamentale a sistemelor în care simetria continuă este ruptă spontan: apariția unor particule fără masă și fără spin, cunoscute astăzi sub numele de bosoni Goldstone.

Aceste particule și rezultatul matematic care le descrie au devenit repere în fizica teoretică.

Teorema Goldstone a devenit un rezultat fundamental pentru înțelegerea modului în care funcționează simetriile în teoriile fizicii particulelor.

Pe baza cercetărilor sale, fizicienii au putut dezvolta modele teoretice care descriu fenomene din magnetism, fizica mezonilor și cosmologia universului timpuriu. Rezultatele au contribuit, de asemenea, la consolidarea fundamentelor teoretice ale Modelului Standard, cadrul care descrie particulele elementare și interacțiunile fundamentale dintre ele.

Goldstone a colaborat cu cercetători de renume, printre care Abdus Salam și Steven Weinberg, iar împreună cu Claudio Rebbi, Charles Thorn și Peter Goddard a contribuit la dezvoltarea cuantificării pe con de lumină a corzilor relativiste, un rezultat important pentru teoria corzilor.

A lucrat, de asemenea, alături de Roman Jackiw și Frank Wilczek la studiul solitonilor din teoria cuantică a câmpurilor.

În 1962, Jeffrey Goldstone s-a alăturat corpului profesoral al Universității Cambridge. În 1977 s-a mutat în Statele Unite, unde a devenit profesor de fizică la MIT și cercetător în cadrul Laboratory for Nuclear Science.

În 1983 a fost numit profesor Cecil and Ida Green de fizică, iar între 1983 și 1989 a condus Centrul pentru Fizică Teoretică al universității.

A rămas în comunitatea academică de la MIT timp de 49 de ani. Chiar și după retragerea din activitatea didactică, a continuat să cerceteze încă aproximativ două decenii, concentrându-se asupra calculului cuantic.

Tracy Slatyer, directoarea Centrului pentru Fizică Teoretică de la MIT, l-a descris drept un gigant al fizicii teoretice, care va fi amintit și regretat de colegi.

La rândul său, Frank Wilczek, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004, a subliniat amploarea contribuțiilor lui Goldstone.

„A fost un fizician teoretician strălucit și un om fermecător, deși rezervat și remarcabil de modest”, a declarat Wilczek, potrivit MIT.

În ultima parte a carierei, Goldstone și-a îndreptat atenția către informatica cuantică, un domeniu aflat în dezvoltare și cu aplicații în rezolvarea unor probleme complexe de calcul și optimizare.

A colaborat timp de peste 20 de ani cu Edward Farhi și Samuel Gutmann. Împreună, alături de matematicianul Michael Sipser, a contribuit la dezvoltarea unor metode de calcul cuantic.

În anul 2000, grupul a introdus conceptul de Quantum Computation by Adiabatic Evolution, o abordare care permite reprezentarea calculelor cuantice prin evoluția adiabatică a unui sistem.

Cercetările au continuat cu dezvoltarea algoritmului Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA), utilizat pentru studiul problemelor de optimizare combinatorială.

Potrivit lui Edward Farhi, lucrarea care prezintă acest algoritm a depășit 6.000 de citări științifice, devenind una dintre cele mai studiate contribuții din domeniul algoritmilor cuantici.

Farhi a apreciat că Goldstone a avut o contribuție foarte importantă la dezvoltarea timpurie a acestui domeniu.

Jeffrey Goldstone a fost membru al American Physical Society, al Royal Society și al American Academy of Arts and Sciences. A fost, de asemenea, membru de onoare al Trinity College din Cambridge.

Printre distincțiile primite se numără Guthrie Medal, acordată de Institute of Physics, și Dannie Heineman Prize for Mathematical Physics, oferită de American Physical Society.

În 1991, a primit, împreună cu Stanley Mandelstam, Medalia Dirac din partea International Centre for Theoretical Physics (ICTP), pentru contribuțiile fundamentale la clarificarea fenomenului de rupere a simetriei în teoriile relativiste ale câmpurilor.

Profesorul David Kaiser de la MIT a descris cercetările sale drept unele dintre lucrările care au contribuit la deschiderea unei noi etape în fizica energiilor înalte.

Jeffrey Goldstone lasă în urmă un fiu, Andrew Goldstone, profesor asociat de literatură engleză la Universitatea Rutgers, nora sa, Anne Dewitt, și nepoata sa, Helen.

Familia a anunțat că intenționează să organizeze o ceremonie comemorativă în 2027.

Prin cercetările sale în teoria cuantică a câmpurilor, fizica particulelor și calculul cuantic, Jeffrey Goldstone a lăsat o contribuție importantă în mai multe domenii ale fizicii moderne. Rezultatele sale continuă să fie studiate și utilizate de comunitatea științifică internațională.