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Actorul Stacy Keach, cunoscut pentru rolurile din „Mike Hammer”, „Blue Bloods” și „The Bourne Legacy”, a murit la 85 de ani

Actorul Stacy Keach, cunoscut pentru rolurile din „Mike Hammer”, „Blue Bloods” și „The Bourne Legacy”, a murit la 85 de ani
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Actorul american Stacy Keach, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Mickey Spillane’s Mike Hammer”, „Blue Bloods” și „Prison Break”, precum și din filme precum „The Bourne Legacy” și „Fat City”, a murit marți, la vârsta de 85 de ani, potrivit PageSix.

Stacy Keach a murit în Polonia

Artistul s-a stins din viață în locuința familiei sale din Magdalenka, Polonia, după o luptă îndelungată cu o afecțiune cardiacă gravă și insuficiență cardiacă.

Moartea actorului a fost anunțat de soția sa, Malgosia Keach, într-o declarație transmisă publicației Variety.

„Stacy nu a fost doar un actor legendar, admirat și iubit de publicul din întreaga lume, ci și soțul meu drag, partenerul meu și inima familiei noastre”, a transmis aceasta.

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„Plecarea lui lasă un gol incomensurabil în viețile noastre. Dar spiritul său extraordinar, vocea sa de neuitat și dragostea pe care a oferit-o atât de generos vor rămâne alături de noi pentru totdeauna”, a adăugat soția actorului.

A jucat până anul trecut

Managerul său, care a colaborat cu Keach timp de 30 de ani, l-a descris drept un om generos și bun, precum și un actor remarcabil.

Stacy Keach a rămas activ profesional până la o vârstă înaintată. Ultimul său rol a fost în filmul „Jay Kelly”, lansat în 2025, în care au jucat George Clooney și Adam Sandler.

Unul dintre cele mai cunoscute personaje interpretate de actor a fost detectivul particular Mike Hammer, în serialul CBS „Mickey Spillane’s Mike Hammer”. Pentru acest rol, Keach a primit o nominalizare la Globul de Aur în 1985, la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

În televiziune, a mai apărut în producții populare precum „Blue Bloods”, unde l-a interpretat pe cardinalul Kevin Kearns, „Prison Break”, „Ray Donovan”, „Two and a Half Men” și „The Simpsons”.

Stacy Keach The Black List

Stacy Keach The Black List / foto: captura video

Stacy Keach avea o stea pe Hollywood Walk of Fame

Pe marele ecran, a jucat alături de Jeff Bridges în drama „Fat City” (1972), în care a interpretat un boxer, și a avut apariții în filme precum „Up in Smoke” (1978), „American History X” (1998) și „The Bourne Legacy” (2012).

Cariera sa teatrală a fost, de asemenea, apreciată. În 1969, a fost nominalizat la premiul Tony pentru rolul din piesa „Indians”, iar în 1967 și 1973 a primit nominalizări la premiile Obie pentru prestațiile din „MacBird!” și „Hamlet”. În 2015, a fost inclus în American Theater Hall of Fame, iar în 2019 a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Născut în Savannah, Georgia, și crescut în mare parte în Los Angeles, Keach provenea dintr-o familie de artiști. Mama sa, Mary Cain Peckham, era actriță, iar tatăl său, Walter Stacy Keach Sr., a fost regizor de teatru, profesor de actorie și actor.

A absolvit studii de literatură engleză și artă dramatică la Universitatea California din Berkeley, apoi a obținut un masterat la Yale School of Drama. Actorul lasă în urmă soția și cei doi copii ai cuplului, Karolina și Shannon Keach.

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