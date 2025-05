Monden Un nou film urmează să apară pe Netflix. George Clooney, unul dintre actorii principali







Un nou film apare pe Netflix. Filmul „Jay Kelly”, în care joacă George Clooney, Adam Sandler şi Laura Dern, va avea premiera în cinematografe în noiembrie şi va disponibil pe Netflix din 5 decembrie. Cineastul nominalizat la Oscar Noah Baumbach este regizorul comediei.

Baumbach a scris şi regizat anterior pentru Netflix „The Meyerowitz Stories” (New and Selected)/ „Poveştile Familiei Meyerowitz” (Noi şi Alese), „Marriage Story”/ „Poveste despre Căsnicie” şi „White Noise”/ „Zgomotul Alb”.

Regizorul a lucrat și la „The Squid and the Whale”/ „Părinţi şi Copii”, „Greenberg”, „Margot at the Wedding”/ „Margot Merge la Nuntă”, „Frances Ha” şi „Mistress America”/ „Doamna America”, şi a fost co-scenaristul scenariului nominalizat la Oscar pentru „Barbie”.

„Jay Kelly” este co-scris de actriţa Emily Mortimer (care a scris anterior episoade din „Doll & Em” şi „The Pursuit of Love” şi va apărea şi în film) şi este produs de David Heyman şi Amy Pascal.

Ce actori vor juca în film

În comedia „Jay Kelly” vor juca: George Clooney, Adam Sandler, Billy Crudup, Laura Dern, Grace Edwards, Stacy Keach, Riley Keough, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Jim Broadbent, Eve Hewson, Alba Rohrwacher, ​Lenny Henry, Josh Hamilton​ şi Greta Gerwig​.

Un nou film cu Johnny Depp și Penelope Cruz

Recent, s-a aflat că au început filmările și pentru un film care în care vor juca Johnny Depp și Penelope Cruz. Filmul regizorului Marc Webb, care a semnat „500 Days of Summer” şi „Snow White”, îi reuneşte pe Depp şi Penélope Cruz pentru a patra oară, după colaborările anterioare din „Blow”, „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” şi „Murder on the Orient Express”.

Și Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto şi Anika Boyle joacă în noul film produs de Lionsgate. „Day Drinker” spune povestea unei barmaniţe de iaht privat (Cline) care întâlneşte un oaspete misterios, aflat la bord (Depp). Aceştia se vor întâlni cu o figură criminală (Cruz) şi conectaţi într-un mod pe care nimeni nu l-a prevăzut.