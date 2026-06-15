Republica Moldova. Cu o populaţie multietnică de peste 30 de mii de persoane, amplasat între două frontiere şi în apropiere de portul Giurgiuleşti, fiind un punct strategic datorită amplasării geografice, oraşul Cahul reprezintă un interess aparte în războiul hibrid declanşat de Federaţia Rusă în Republica Moldova.

Autorităţile locale de la Cahul, care susţin integrarea europeană, încearcă să facă faţă provocărilor Federaţiei Ruse, principale arme fiind comunicare şi proiectele de ridicare a niveluli de trai în comunitate. Multe din aceste proiecte fiind finanţate de Uniunea Europeană şi de România.

Cum reuşeşte în această luptă Primăria municipiului Cahul ne relatează Nicolae Dandiş, primarul de Cahul, aflat la al treilea mandat, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Nicolae Dandiş susţine că autorităţile locale, care pledează pentru integrarea europeană, reprezintă o ţintă în războiul hibrid dus de Federaţia Rusă în Republica Moldova. Şi se face acest lucru prin denigrarea funcţionarilor de demnitate publică.

„Orice informaţie cu intenţie negativă, care vizează o autoritate sau un om concret, care deţine o funcţie, afectează localitatea în ansamblu. Există conflicte, confruntări politice. Şi atunci când este atacată sau denigrată o persoană, se formează în comunitate anumite subiecte de discuţie. Care are pot să scadă din impact, autoritate sau să provoace neîncrederea oamenilor.

Dacă vorbim despre partea de securitate, ţinând cont de războiul din preajmă, bineînţeles că există forţe politice, care încearcă să ţintească activitatea unei instituţii de stat. În contexte care au legătură cu războiul din Ucraina.

Să vă dau exemplu. Atunci când au început să vină refugiaţii din Ucraina, au fost foarte multe replici, lansate focusat, pentru că le oferim ajutoare. Noi, desigur, le-am comunicat oamenilor cât de important este să le oferim primul ajutor şi asistenţa de care au nevoie. Să se integreze pe piaţa muncii, copiii să fie şcolarizaţi. Dar a fost un mesaj organizat de a ne discredita”, a declarat edilul.

Primarul de Cahul a relatat şi despre importanţa pe care o au autorităţile publice locale în procesul de integrare europeană a ţării. Acesta fiind principalul motiv pentru care sunt în atenţia propagandiştilor ruşi.

„Autorităţile locale sunt la fel de importante ca şi autorităţile naţionale pentru multe-multe domenii. Pentru că aplicarea legislaţiei naţionale în teritororiu depinde mult de autorităţile locale.

Dacă vectorul de integrare europeană este vectorul strategic al ţării, noi trebuie să înţelegem şi avantajele, dar şi riscurile din partea duşmanului care nu-şi doreşte ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană. Şi atunci se vor lansa pe piaţa informaţională mesaje din partea celora care nu-şi doresc integrarea europeană. Şi atunci vin cu diferite iniţiative negative, evenimente politice.

Aici, după cum am subliniat de fiecare dată, este importantă orice localitate. Mai ales în localităţile mici, unde este contact direct cu oamenii. Este important ca cei care au pregătire suficientă să explice care este realitatea şi să nu dea crezare speculaţiilor lansate în mediul online.

Am spus de multe ori că avem nevoie de formatori, oameni care să aibă pregătire ca să explice. Căci sunt foarte mulţi oameni care vor să explice, să ajute. Dar ei nu au tot arsenalul de cunoştinţe pentru a da răspuns la întrebările care pot să apară în cadrul acestor discuţii. Atunci noi trebuie să investim mult în formarea liderilor de opinie”, a declarat Dandiş.

Municipiul Cahull a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare accelerată. Peste noapte, oamenii s-au trezit cu drumuri noi, edificii de menire socială reparate la cheie, teritorii amenajate. Şi aceste realizări se datorează în bună parte finanţărilor externe. Mai ales în condiţiile când bugetul local permite doar mentenanţa infrastructurii şi funcţionarea instituţiilor publice.

„Sunt proiecte pe care le-am realizat şi continuăm să le realizăm cu finanţarea din partea Uniunii Europene. Cel mai mare proiect pentru apeduct şi sistem de canalizare din ţară este implementat la Cahul. Costă 50 de milioane de euro şi este finanţat de Uniunea Europeană.

De asemenea, vorbim despre renovarea edificiilor publice, instituţiilor de învăţământ. Vorbim despre proiecte de amenajare a spaţiilor verzi. Sunt şi proiecte culturale.

Avem şi proiecte finanţate din bugetul de stat. Cu finanţare de la bugetul naţional, implementăm acum un proiect privind iluminatul public.

Urmărim orice proiect de finanţare, dacă suntem eligibili. Suntem în parteneriat cu diferite organizaţii neguvernamentale. Încercăm să obţinem cât mai multe proiecte pentru economie, infrastructură, pe domeniul social”, a spus Nicolae Dandiş.

Aflat în apropiere de frontiera cu Romania, autorităţile locale din Cahul au stabilit parteneriate durabile cu ţara vecină. Care a implementat mai multe proiecte la Cahul.

„Cahulul este înfrăţit cu mai multe oraşe din România – cu Galaţi, Constanţa, Cluj, Iaşi şi sectorul 6 din Bucureşti. Este un proces de preluare de experienţă, învăţare, inclusiv pe partea de scriere a proiectelor.

Au fost şi proiecte în urma cărora am beneficiat mult de susţinerea autorităţilor locale din România. Noi participăm la activităţile culturale din România cu participarea colectivelor artistice de la noi. Ei tot vin la noi la diferite festivaluri. Se fac schimburi la nivelul organizaţiilor de tineret.

Vă dau exemplu de câteva proiecte care au fost finanţate de autorităţile locale din România. Cel mai mare proiect a fost din partea Primăriei sectorului 6 din Bucureşti. Este vorba de renovarea complectă a unei grădiniţe. A costat peste jumătate de milion de euro.

Am avut un proiect cu Primăria Iaşi, care a finanţat edificarea unui bust al poetului Andrei Ciurunga la Cahul. De asemenea, Primăria Iaşi ne-a ajutat cu două autospeciale pentru evacuarea deşeurilor.

Cu ajutorul Primăriei Galaţi am edificat monumentul în memoria victimelor deportărilor staliniste. Sunt proiecte pe care oamenii le văd şi le suntem foarte recunoscători autorităţilor din România pentru realizarea lor.Dar comunicarea, prietenia, schimbul de idei, vizitele reciproce ne face să înţelegem mai bine realităţile de pe o parte şi de alta a Prutului. Şi chiar să influieţeze într-o măsură oarecare agenda publică şi politică pentru apropierea dintre cele două state româneşti", ne-a ccomunicat edilul.

Deşi la Cahul există o comunitate a etnicilor ruşi, primarul oraşului spune că nu cunoaşte ca Federaţia Rusă să fi implementat careva proiecte sociale sau culturale pentru conaţionalii săi din această localitate.

"Avem multe etnii la Cahul. Suntem o comunitate care se dezvoltă armonios şi paşnic. Ne dorim ca statele a căror reprezentanţi conlocuiesc pe teritoriul oraşului nostru să vină cu anumite proiecte. Să susţină comunitatea respectivă. Dar depinde de agenda fiecărui stat.

Până la atacul Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, în cadrul mai multor evenimente pe care le-am avut la Cahul, erau invitate colective şi din Ucraina, şi din Federaţia Rusă. Din Ucraina continuă să vină şi astăzi colective în cadrul diferitor activităţi.

Până la urmă, noi ne dorim să fie o colaborare frumoasă între comunităţim între oameni. Dar atitudinea unor state faţă de Republica Moldova, relaţiile politice, economice, diplomatice marchează şi unele proiecte care ar putea fi implementate la nivel local”, ne-a relatat edilul.

Întrebat dacă de-a lungul anilor Federaţia Ruaă a finanţat proiecte la Cahul, Nicolae Dandiş ne-a răspuns: „Nu cunosc”.